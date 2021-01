Populärt att åka skridskor i inre hamnen i Ö-vik: "Måste ha koll på säkerheten"

Örnsköldsviks skyline speglar sig för fullt i den blanka isen. Temperaturen ligger på minus 13 grader och än så länge har inte så många skridskoåkare letat sig till inre hamnen.

Men det tror Friluftsfrämjandets ordförande Fredrik Widmark, kommer ändras.

– Vid lunchtid tror jag att det kommer att se annorlunda ut och håller vädret i sig är det nog fullt med folk till helgen, säger Fredrik Widmark, samtidigt som han tar på sig långfärdsskridskorna.

Han själv har åkt långfärdsskridskor i tjugo år och är helt såld på det. På sommaren paddlar han kajak och på vintern åker han långfärdsskridskor.

– Det är som samma sak fast det går snabbare. Det är helt enkelt en fantastisk upplevelse och det är roligt att allt fler hittar det. Att få åka i inre hamnen hör inte heller till vanligheterna.

Det är inte alla vintrar det ligger kärnis, det vill säga is utan snö, i inre hamnen. För några dagar sedan la sig isen och under tisdagsförmiddagen mätte isen ungefär nio centimeter berättar skridskoåkaren Peter Püschel.

– Idag är första gången jag är ute men jag såg att det var folk ute igår. Man måste vara noga med att kontrollera isen, säger Peter Püschel.

Bortanför Fjällräven center, mot fabriksområdet, stiger röken i den låga januarisolen – där är det öppet vatten. Lika så längst in i hamnen, framför Strandkajen, finns en yta med en öppen isvak.

Friluftsfrämjandet vill poängtera hur viktigt det är med säkerheten då man åker skridskor på naturisar.

– Man ska absolut inte åka ensam, införskaffa sig isdubbar och att ha en grundläggande iskunskap är bra om man ska ge sig ut, säger Fredrik Widmark.

Han berättar att även om det är en tjock is så kan det finnas tunn is på vissa ställen, till exempel vid bryggor, broar, in- och utlopp.

– Folk måste ha säkerhetsutrustning med sig, det är livsfarligt att ge sig ut utan.

Fredrik berättar att det för ungefär ett år sedan också var kärnis i hamnen och många letade sig ut på isen.

– Det kändes som det var hundra personer på isen och då litar man på varandra, vilket är farligt. Man ska ha respekt för isarna och alltid kontrollera isen, har man kunskap och är uppmärksam är det världens roligaste grej, säger Fredrik Widmark.

Peter Püschel brukar åka mycket långfärdsskridskor runt om i kommunen, framförallt under december och januari.

Det blir en hel del utflykter för honom och kompisarna. Ibland är de ute flera timmar.

– Vi som åker långfärdsskridskor har alltid full utrustning med oss, vi har med oss kastlina, ryggsäck med ombyte, nödtelefon och ispik för att kontrollera isens tjocklek.

Skridskoåkaren Gunnar Eklöf kommer åkandes efter att ha pratat med några som spelar ishockey på isen.

– Drar en hockeypuck iväg och man kanske inte riktigt ser sig för, åker för långt ut eller så, kan det gå illa, säger Gunnar Eklöf.

Att tänka på vid skridskoåkning på naturis:

– Åk inte ensam

– Införskaffa isdubbar

– Kontrollera isen noga med ispik

– Ta ryggsäck med kastlina och ombyte (vattentätt förpackat)

– Kontrollera isstatus på Skridskonätet

Källa: Friluftsfrämjandet Örnsköldsvik