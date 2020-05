Populära Röbäckscupen för barn ställs in

– Det är oerhört tråkigt att behöva ställa in. Men situationen är som den är. Det är inte lämpligt att ha en cup nu under coronapandemin, säger Johan Forsgren ordförande för den arrangerande föreningen Röbäcks IF till VK.

Röbäckscupen skulle i år ha anordnats för fjärde gången. Cupen har växt enormt från första årets omkring 35 deltagande lag till förra årets drygt 90 lag. När Sporten skrev om förra årets evenemang rapporterade vi att mellan 1300 och 1400 spelare var med.

– Vi hade fått in anmälningar till årets cup, men det var inte fullt än. Det brukar trilla in många anmälningar på slutet. Vi tror att cupen hade blivit ännu större i år om vi inte tvingats ställa in på grund av coronapandemin. Vi hade tagit sikte på omkring 100 lag, säger Forsgren.

I och med att deltagarna är så pass unga; födda mellan 2011 och 2008, så gör föreningen bedömningen att det inte skulle gå att genomföra cupen utan föräldrar på plats.

– Vi har ju ett regeringsbeslut på att vi får inte samla mer än 50 personer. Vi kan inte ta dit barn från hela Umeå och säga till föräldrarna att de får hålla sig därifrån. Barnen vill ju att föräldrarna ska vara med och se också, säger Forsgren.

Röbäcks IF tar nu sikte på Röbäckscupen 2021 i stället.

– Det är mycket som ska falla på plats. Men vi hoppas och tror på att det ska fungera att anordna cupen nästa år, säger Forsgren.

Tror du att deltagarantalet 2021 får sig en törn av coronapandemin i år?

– Det är svårt att säga. Det kan hända att det blir färre, men samtidigt tror jag att det då också kan finnas ett stort sug efter att få spela cup, säger Forsgren.

Av: Nathalie Hultdin/VK