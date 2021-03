Politikerna sätter ned foten mot Ö-viksborna i tunnelfrågan: "Vi vill inte ha några andra idéer"

Diskussionen kring förbifart Örnsköldsvik har gäckat kommunpolitikerna i årtionden. Ett bra tag har det dock rått konsensus bland de allra flesta partier vad som bör göras – en E4-tunnel genom Åsberget.

Den stora kampen har handlat om att få regeringen och Trafikverket att förstå vikten i projektet, men parallellt har det också pågått en debatt med vissa av kommunmedborgarna.

En hel del av dem tycker nämligen inte att en tunnel är den bästa lösningen. Det räcker med att kika på ÖA:s insändarsidor eller kommentarsfältet till valfri artikel som behandlar ämnet för att hitta flera andra förslag.

Allt ifrån broar till omdragningar väster om stan har lyfts fram av Örnsköldsviksborna, men den här typen av engagemang undanbedes av politikerna.

– Det har kommit en del idéer som alternativ till en tunnel genom Åsberget och det är olyckligt. Alla utredningar har pekat på att just en tunnel genom Åsberget är det enda alternativet, säger kommunalrådet Per Nylén (S) och får medhåll av bland andra oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind (C).

Politikerna menar att det är tillräckligt svårt att påverka regeringen att genomföra projektet som det är.

– Det har alltid funnits andra förslag och de har utretts och gallrats bort. Vi förtroendevalda är eniga här. Vi vill inte ha några andra idéer, utan har fullt fokus på den som är färdigutredd, säger Nylén.

Gäller det alla partier?

– En klar majoritet i alla fall. Sverigedemokraterna har väl varit uppe med några egna utspel, men det kan vi bortse ifrån.

Nytt i den segdragna frågan är att Trafikverket nu har gjort en bedömning att förbifart Örnsköldsvik, är ett projekt som är samhällsekonomiskt lönsamt.

– Det är jättebra, det är ytterligare ett starkt argument. Jag tycker det ger oss större chans att få igenom projektet, vilket vi ska fortsätta försöka göra med en dåres envishet.

Nylén och de andra politikerna har fram till våren/sommaren 2022 på sig att påverka regeringen, då antas nämligen den nationella transportplanen.