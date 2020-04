Polismannen får en varning – hade olämpliga kontakter med ung kvinna: "Det gör ingen skillnad"

Personalansvarsnämnden, PAN, fattade beslut i två ärenden som rör polismannen. Det ena handlade om att han burit in mat i arresten, vilket av polisledningen ansågs innebära en säkerhetsrisk.

I det fallet anser PAN att det endast är en ringa tjänsteförseelse och därför slipper polismannen disciplinpåföljd.

Det andra ärendet handlar om en ung kvinna som polismannen mött i tjänsten och som Allehanda har skrivit om tidigare.

Här anser PAN att polismannen har "åsidosatt dina skyldigheter i anställningen" på ett sätt som "inte kan anses ringa". Trots att polismyndigheten föreslagit löneavdrag får polismannen endast en varning.

Påföljden kan vid en sammantagen bedömning stanna vid en varning.

I beslutet skriver PAN att det inte var lämpligt att uttrycka sig som han gjort i sms-konversationen med kvinnan och att det också lätt kan missuppfattas.

Vidare menar de att polismannen skulle varit särskilt uppmärksam på detta då han tidigare blivit "påmind om vikten av att upprätthålla professionalitet i relation till de personer som du möter i tjänsten".

Bakgrunden är att under juni och juli förra året anmäldes polismannen i två fall för tjänstefel. Dels för att ha tagit emot bland annat pizza och lämnat till två personer som fanns i polisens arrest, dels för kontakter han haft med en ung kvinna han träffat i tjänsten.

Bägge anmälningarna lades ner av åklagare, då inget brottsligt ansågs ha begåtts. Däremot blev det ett ärende för polisens personalansvarsnämnd. Polisledningen ansåg i början av november att polismannens agerande var allvarligt och föreslog löneavdrag som disciplinpåföljd.

Då Allehanda skrev om händelserna kontaktade den unga kvinnan polisen och ifrågasatte varför ingen hört hennes version. Det utmynnade i en anmälan mot polismannen om sexuellt ofredande.

Efter det har Allehanda varit i kontakt med ett tiotal kvinnor, som vittnat om mannens olämpliga beteende. Ett flertal polisanmälningar upprättades, men alla har lagts ner. Även den unga kvinnans anmälan från i somras lades ner.

Allehanda har också kunnat avslöja att polismannen flera gånger tidigare anmälts för att ha haft olämpliga kontakter med kvinnor han mött i tjänsten, det första redan så tidigt som 2007. Alla har lagts ner.

Under tiden brottsutredningarna pågått har PAN väntat med att ge besked i sin arbetsrättsliga utredning. Tills nu. Under fredagen fattades beslutet som först under onsdagen blev offentligt. Polismannen får nu alltså en varning.

Det är den andra varningen som polismannen fått av PAN. Första gången skedde det 2018, sedan han glömt sitt utrustningsbälte, som bland annat innehöll hans tjänstevapen, på ett polishus i Västernorrland där han tillfälligt tjänstgjort.

När den unga kvinnan får reda på beslutet blir hon besviken.

– En varning är ju någonting, men det gör ingen skillnad. Det är pinsamt att man vill ha sådana här poliser, säger hon.

Helst hade hon velat se att han fått sluta arbeta som polis.

– Plocka bort honom, visa att man inte backar sånt här, istället händer ingenting.

Allehanda har sökt polismannen utan resultat. Han har hela tiden hävdat att han inte gjort något otillbörligt.

– Jag har fått berätta i förhör precis hur det här gick till, det finns ingenting att dölja, jag välkomnar en utredning, har han sagt i en kommentar kring hans kontakter med kvinnan.