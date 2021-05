Polisens vädjan efter storbråket i Ö-vik – önskar filmbevis: "Satt flera utredare på det"

Larmet om bråket i området Valla, några kilometer utanför centrala Örnsköldsvik, kom till polisen 01.19 på natten till torsdagen.

Det är ännu inte klarlagt vad som orsakade bråket, där över 50 personer sägs ha varit deltagande.

En uppgift gör gällande att mellan fem och tio ungdomar tog sig till Valla för att beskåda en vandaliserad bil, och att de då ska ha blivit attackerat av ett annat stort gäng som hade både tillhyggen och stenar.

Det finns även uppgifter om att personerna som begav sig till Valla på natten till torsdagen ska ha blivit ditlurat; för att sedan bli anfallet av ett stort antal människor.

– Vi vet ännu inte varför det gick som det gick. Jag hoppas och tror att utredningen kommer att kunna visa det, säger Kavenstrand.

Kavenstrand säger att bråket renderat i minst en handfull anmälningar om misshandel och olaga hot. Ingen person är frihetsberövad efter bråket.

Det råder också en del oklarheter i vilka skador som uppkom på de som var inblandade i det stora bråket. Vittnen har sagt att det förekom tillhyggen i form av slagträn – och det ska också ha kastats stenar mellan grupperingarna.

– Vi har genomfört ett stort antal förhör, och vi kommer att höra många fler personer. Initialt var det väldigt rörigt på platsen, med många personer på plats, säger Kavenstrand.

Polisen i Örnsköldsvik fick under natten mellan onsdag och torsdag förra veckan hjälp av patruller från Härnösand och Västerbotten.

– I nuläget har jag uppgifter om en allvarlig misshandel. Men det där hade kunnat slutat betydligt värre med tanke på hur kaosartat det var på platsen.

Nu efterlyser polisen i Örnsköldsvik vittnen till bråket. Jimmy Kavenstrand är även intresserad av film från platsen vid tidpunkten för bråket.

– Det går bra att komma in på stationen med filmen, eller skicka in den via 11414. Vi jobbar för fullt med händelsen och har satt flera utredare på det.

Vad tror du bråket kommer att få för följder?

– Det vet man aldrig, vad som kan vara på gång. Jag hoppas inte på några vedergällningar. Nu gäller det att tänka sig för en extra gång.

Är Vallaområdet extra patrullerat efter bråket?

– Det ligger inte på mitt bord att fatta de besluten, men jag vet att mer resurser är tillsatta, säger Jimmy Kavenstrand.