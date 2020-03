Poängkungens ord efter sortin från Modo: "Kändes tomt när det tog slut"

Att Jonathan Johnson var ämnad för spel i en högre liga efter sin otroliga säsong 2019/2020 – där han inte minst slog ett nytt allsvenskt poängrekord – behövde man kanske inte vara raketforskare för att räkna ut.

Nu är det också helt klart att han lämnar Modo Hockey och flyttar ungefär 25 mil norrut för att pröva lyckan i Skellefteå AIK:s dress.

– Mitt mål från den dag då jag kände att jag kunde spela på seniornivå har varit att ta mig till SHL och på den vägen är det. Efter den här säsongen känner jag mig ändå mogen att ta steget upp också och det ska bli väldigt roligt att testa.

Har Skellefteå sagt någonting om vilken roll de tänker att du ska ha eller vilka förväntningar de har?

– Nej, det har inte varit så mycket sånt snack än. Det brukar komma lite längre fram när det väl närmar sig säsong igen.

Om det nu blir någon säsong...

– Precis. Det mesta är lite ovisst just nu, säger Jonathan Johnson.

Ja, läget i världen i stort är onekligen skakigt på grund av coronaviruset och dess spridning. Hockeyvärlden är inget undantag och Jonathan Johnson och hans Modo fick bryskt erfara det när säsongen abrupt ställdes in.

– Det kändes inte bra. Vi hade ett mål att ta oss till SHL med Modo och när det tog slut kändes det tomt. Man vet egentligen ingenting om någonting just nu, det är det som är det jobbiga. Man har inte så bra koll på vad som händer med allting runt omkring.

Har ni i laget umgåtts någonting sedan säsongen tog slut?

– Vi hade något möte i måndags och sedan har man väl träffat en del i hallen. Vi har stött på varandra då vi har haft "exitsamtalen" som man brukar ha efter säsongen.

Vad kommer du att sakna mest nu när du lämnar?

– Fansen och hur de sluter upp när det väl behövs. Även föreningen som sådan som är jättebra på att hjälpa till med allting man kan tänkas behöva hjälp med. Det känns surt att lämna grabbarna i laget också när det blev det här avslutet och vi inte ens fick spela om det. Vi gjorde en bra resa tillsammans.

Johnson har verkligen blommat ut i Mododressen och höjde under säsongen som gick sitt personliga poängrekord från 39 till 79 – en helt makalös utveckling.

Hur har han kunnat ta de kliven?

– Det handlar mycket om att det varit kontinuitet i det mesta. Det sätt vi har spelat på har vi aldrig riktigt spelat innan och det blir så att man lär känna spelsystemet. Jag har också haft bra hjälp av fystränarna, säger Johnson och fortsätter:

– Tidigare har jag känt att jag kan hålla en hög nivå men de höga nivåerna som jag har visat den här säsongen har jag inte riktigt känt att jag haft tidigare.

En förklaring som brukar dyka upp i Jonathan Johnsons fall är att han i Modos regi har kunnat försäsongsträna ordentligt. Tidigare har han livnärt sig på att snickra under vissa somrar.

– Jo, det tror jag nog kan spela in. Jag jobbade med det under två somrar innan jag kom till Modo. Här har jag vetat vad jag fått varje dag, det spelar ingen roll om det är fys eller is – det är en trygghet att alltid veta vad som kommer att hända.

Det som händer nu är att Jonathan Johnson byter klubb – men frågan är när han flyttar norrut.

– Jag har ingen riktig koll. Det är som med allting annat i dessa tider...