Poängkungen, försvarsspelet och målvaktsposten – fem snackisar inför Timråsäsongen: "Kapacitet att blir en av seriens bästa"

► Ante Karlssons återkomst

Timrå IK hade en minst sagt kämpig vinter i SHL och försvarsspelet klickade sällan fullt ut i fjol. Ledarteamet försökte skruva på detaljer, men utan att hitta riktigt rätt för att hitta en stabilitet i försvarsspelet och inte minst i kvalet lyckades Oskarshamn få Timrå att framstå som sårbart och bräckligt. Nu har Ante Karlsson kommit tillbaka till klubben med influenser från sina år i storklubben Färjestad och den assisterande tränaren tar stor plats under ispassen och blir ansvarig för backcoachningen och box play under matcherna. Försäsongen har delvis handlat om att hitta samspelet med huvudtränaren Fredrik Andersson och Ante Karlsson vill förstås sätta sin prägel på Timrå IK-laget 2019/20 och han lär påverka detaljer kring de idéer i försvarsspelet som Andersson har arbetat in under sina år i föreningen.

► Jonathan Dahléns produktion

Nummer 54 blir en av hela Hockeyallsvenskans största profiler och affischnamn, förväntningarna är minst sagt stora på profilen när han nu är tillbaka i svensk hockey. 21-årige Dahlén gjorde i snitt en poäng per match (44 poäng på 44 matcher) i grundserien säsongen 2017/18 och nu är spekulationerna i full gång kring hur många poäng det skulle kunna bli kommande vinter från Dahléns klubba. Poängrekordet i Hockeyallsvenskan har Pär Arlbrandt med makalösa 77 poäng i Västerås 2008/09, det anses nästan vara oslagbart. Får Dahlén vara hel är det inte orimligt att tro att han kommer över 50-strecket, samtidigt krävs det att laget går riktigt bra i så fall. Förra gången Timrå IK var ett topplag i HA och gick upp så var det bara en spelare, just Jonathan Dahlén, över 30-poängsstrecket. Blir han poängkung även i vinter, eller kliver någon annan fram i stället? Det är något att diskutera vid kafferasterna på många arbetsplatser framöver.

► Victor Brattströms stora chans

Målvaktspositionen var ett av de stora diskussionsämnena förra vintern också, då mest på grund av att stjärnvärvningen Niklas Svedberg inte motsvarade de på förhand högt ställda förväntningarna. Victor Brattström var uttalad reserv där bakom, men gjorde det bra när han fick chansen emellanåt. Nu är det Brattströms tur att kliva fram som den självklara ettan för första gången på seniornivå. Han har kapacitet att bli en av seriens bästa målvakter, den största utmaningen blir att hålla en hög lägstanivå under vintern när belastningen blir hög.

► Filip Westerlunds korta avtal

20-åringen från Härnösand var länge kontraktslös under sommaren efter att avtalet med Frölunda gått ut. Han väntade på rätt SHL-anbud samtidigt som Timrå IK försökte locka honom till sig. Till slut blev det en kompromiss, ett korttidskontrakt som stärker upp backsidan under Marcus Hardegårds frånvaro samtidigt som Westerlund håller SHL-drömmen vid liv om han presterar bra och det öppnas luckor under inledningen av den högsta serien. Frågan är om han verkligen kan få den istid och det förtroende han behöver för att utvecklas i SHL eller om det kommer bli aktuellt att förlänga med Timrå och få en fortsatt stor roll i Hockeyallsvenskan. Månadsskiftet september-oktober blir ett vägskäl och det blir intressant att se vad den talangfulle backen väljer för riktning i sin karriär.

► Kan Gustav Nielsen bygga vidare på succén?

Gustav Nielsen plockades upp från juniorlaget när Timrå IK fick skadeproblem på backsidan i våras och talangen fick göra SHL-debut. Succén blev omedelbar och Nielsen fick stort förtroende under hela kvalspelet. Nu kommer det stora testet för 20-åringen från Hudiksvall när han skrivit på sitt första A-lagskontrakt och ska försöka bygga vidare på den starka vårsäsongen. Förväntningarna har ökat båda från omgivningen och antagligen också från honom själv, hur påverkar det prestationen? De första veckorna av seriespelet blir intressanta och lär ge en fingervisning.