Plockade upp skräp i naturen och fyllde tre stora sopsäckar – här är dagens miljöhjältar Eden

– Vi hade observerat att det låg mycket skräp efter vägarna, men vi trodde aldrig att det skulle bli så här stora mängder, säger Kiki Forssén.

Allt som allt blev det närmare 300 ölburkar, mer än 40 vinflaskor och tetror samt stora lass med skräppapper av olika slag.

Familjen var ute och samlade skräp under en hel dag och allt som allt gick de ungefär sju kilometer. Först på vägen mellan Edens by och Edensforsen sedan i motsatt riktning från Edens by till Sunnansjö.

– När vi var färdiga källsorterade vi allt skräp och lämnade det till återvinningen.

Familjen Forssén har hundar och promenerar ofta längs vägarna i hembyn. De har under dessa promenader noterat att det kastats mycket olämpligt avfall i naturen, och nyligen bestämde de sig för att samla upp skräpet. I alla fall det som låg synligt.

– Man känner ett moraliskt ansvar också, så är man uppfostrad. Det är väl knappast någon som tycker att det är trevligt med nedskräpning i naturen, anser Kiki.

Hon betonar också att det kan vara farligt för alla djur som vistas utomhus.

– Burkar går ofta sönder och får vassa kanter när de ligger länge och skräpar. Trampar ett djur på ett sådant kan det få väldigt tråkiga och allvarliga följder.

Trots all nedskräpning i det här området tror ändå Kiki Forssén att folk i allmänhet är miljömedvetna idag.

– Sedan finns det alltid personer som inte bryr sig utan kastar skräp i naturen som om det vore helt naturligt. Men jag tror att det är en förhållandevis liten klick människor, de allra flesta vet att det ska slängas i skräpkorgen.