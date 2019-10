Planerna för Lövudden gick i stöpet när kommunen satte stopp – fick inte strandskyddsdispens: "Jag trodde aldrig att det skulle bli så här"

Lövudden på Dekarsön var både slitet och fuktskadat när Emmeli Markgren och Niklas Hörnell blev spekulanter 2015. Huset ägdes då av Örnsköldsviks Elimförsamling.

I flera år såg det ut som att husets nya ägare skulle bli Nicklas Nyberg som 2009 skrev ett preliminärt kontrakt på att köpa villan. Ungefär fyra år senare meddelade han att han inte längre var intresserad av att köpa huset.

När paret Markgren/Hörnell fick upp ögonen för huset och marken runt om började de göra efterforskningar. De läste om Nybergs tidigare planer som bland annat innefattade en detaljplan.

– Från början visste vi inte ens om vi skulle kunna behålla huset eller om vi skulle bli tvungna att riva det på grund av skicket. Eftersom vi ville vara på den säkra sidan, innan vi bestämde oss för att köpa, ville vi kolla upp vad som fick göras med tomten, berättar Emmeli.

Marken som paret blev spekulanter på var ett område på 25 000 kvadratmeter. I Nybergs detaljplan hade han styckat av 9 000 kvadratmeter i tre tomter. Eftersom paret inte visste hur omfattande arbetet med huset skulle bli ville de försäkra sig om att ha pengar till framtida renovering. Idén väcktes om att de skulle kunna stycka av tomter för att sedan sälja dem.

I början av januari 2015 stämde paret träff med samhällsbyggnadsnämnden vid Örnsköldsviks kommun.

– Kommunen var superpositiv. Vi fick världens bästa intryck, säger Emmeli.

Den detaljplan som Nicklas Nyberg tog fram hann inte nå laga kraft men paret Markgren/Hörnell berättar att samhällsbyggnadsnämnden trots det sa att det inte skulle vara några problem att få stycka av tomter i framtiden i enlighet med just den detaljplanen.

– Projektet att renovera huset gick inte att kalkylera innan. Därför kändes det väldigt tryggt att veta att vi skulle få stycka tomter och sälja dessa längre fram, fortsätter Emmeli.

Paret blev övertygade och köpte Lövudden bara ett par veckor senare. De körde igång med renoveringar och allt flöt på. De byggde på huset och startade ett populärt Instagram-konto där allmänheten fick följa processen. Allt var frid och fröjd. Men hösten 2017 drog en storm in över Dekarsön.

– Det blev kaos. Vi hade 27 rotvältor på tomten och då kände vi att det inte går. Vi orkar inte. Efter det ansökte vi om att få stycka upp den tomt som hör till den gamla kyrkan i tre delar, berättar Emmeli.

En av de delarna är strandskyddad, vilket innebar att paret behövde ansöka om strandskyddsdispens. Sagt och gjort. Paret ansökte – och fick till sin förvåning ett nej till svar.

– Vi förstod inte alls varför. Inte med tanke på att Nybergs planer var så långt gångna och kommunen sa att det inte skulle vara ett problem om vi använde oss av den detaljplanen, vilket vi gjorde.

Samhällsbyggnadsnämnden yrkade på att skäl till dispens saknades vilket paret inte håller med om.

– Vi var ganska bra pålästa när vi skickade in ansökan och vi anser att flertalet krav är uppfyllda. Jag trodde aldrig att det skulle bli så här. Och jag tycker att det är konstigt att kommunen inte vill att det ska finnas attraktiva tomter i ett attraktivt läge istället för ett kalhygge, som där är nu, säger Emmeli.

Kommunen, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen – ärendet har varit uppe i flera instanser och i samtliga har de fått ett negativt besked. Nu har paret anlitat en privat jurist.

– Vi har överklagat det här till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och nu återstår att se vad som händer. Får vi inget godkännande och marken är obrukbar tappar vi möjligheten att sälja attraktiva tomter. Och vi kan inte heller ta in den hjälp med renoveringen som vi räknat med, säger Emmeli.

– Det som är intressant är hur vi och Nyberg har kunnat få helt motsatta uttalanden när det handlar om samma tomt och på exakt samma meter, fortsätter hon.

Detta har varit en process som har pågått i över ett år och paret menar att det som varit det största felet är tillvägagångssättet som kommunen hanterat ärendet på.

– Om kommunen inte anser att deras tillvägagångssätt varit fel skulle vi gärna vilja få svar på varför de då dragit tillbaka fakturor, ändrat summan på fakturorna flera gånger samt bett om ursäkt å hela ledningens vägnar. Och mest anmärkningsvärt är väl ändå att de överklagade sitt eget beslut i min frus namn, säger Niklas Hörnell.

Finns det något hopp kvar?

– Absolut. Om kommunen har en vilja att lösa det här. Men just nu känns det som att vi har fel efternamn och det känns för jävligt, säger Emmeli Markgren.

Camilla Gimbergsson är enhetschef på byggenheten i Örnsköldsviks kommun och är väl insatt i ärendet.

– Kommunen, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har alla prövat ärendet och kommit fram till samma sak: det finns inga skäl att ge dispens. Men eftersom de har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen får vi invänta om domstolen ger prövningstillstånd och i så fall invänta dom, säger Camilla Gimbergsson.

Följande punkter anser Emmeli och Niklas har hanterats fel i deras ärende. Camilla Gimbergsson har tagit del av punkterna och ger svar.

• I Nicklas Nybergs planbeskrivning skrev samhällsbyggnadsförvaltningen att bostadsmarken redan var ianspråktagen på ett sådant sätt att marken saknar betydelse för strandskyddets intressen. Med andra ord bör det inte vara ett problem att bevilja dispens, anser paret. De får dock beskedet att marken inte är ianspråktagen.

– Detaljplanen har inte antagits av samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen har därmed ingen rättsverkan och planen är inte prövad i sin helhet. Länsstyrelsen har inte sagt sitt i detaljplanen, säger Camilla Gimbergsson.

• Paret menar att de i sin ansökan skrev att de ville lämna en fri passage mellan strandlinje och byggnad på cirka 30 meter. Detta tog tjänsteman vid kommunen inte med till samhällsbyggnadsnämnden trots att paret önskat det.

– Den fria passagen har ingen betydelse utifrån bedömningen om strandskyddet kan upphävas för området. På den aktuella platsen gäller 100 meters strandskydd. Bedömningen som ska ske är om strandskyddet går att upphäva med de undantag som finns reglerade i lag, säger Camilla Gimbergsson.

• När paret vill överklaga kommunens beslut om att inte bevilja dem strandskyddsdispens skickar kommunen enligt dem in deras överklagan för sent till Länsstyrelsen – och tiden löper ut. När paret får beskedet att deras överklagan inte kommit in i rätt tid och påpekar det för kommunen, menar de att kommunen löser det genom att överklaga i Emmelis namn, utan att hon visste om det.

– Vi har fattat två beslut: ett strandskyddsbeslut och ett förhandsbesked. Överklagan på strandskyddsdispensen var undertecknad av Niklas Hörnell och inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 januari, vilket var i tid. Den 21 februari kompletterade de med en skrivelse till Länsstyrelsen, där de även överklagade förhandsbeskedet. Denna komplettering var undertecknad av både Niklas Hörnell och Emelie Markgren, säger Camilla Gimbergsson:

– Den 25 februari inkom skrivelsen till Örnsköldsviks kommun. Länsstyrelsen bad Samhällsbyggnadsnämnden rättidspröva ärendet, vilket gjordes den 1 mars. I rättidsprövningen framgår det att Niklas Hörnell inkom med sin överklagan för sent. Dock gick det inte att visa när Emelie Markgren tog del av beslutet och därmed ansågs hennes överklagan inkommen i rätt tid och överklagan skickades vidare till Länsstyrelsen för prövning. Vi har alltså inte på eget initiativ skickat in en överklagan i hennes namn.

• Paret menar att kommunen dragit tillbaka fakturor och ändrat summan på de fakturor som paret fått skickade till sig, vilket paret anser är anmärkningsvärt om kommunen menar att den inte gjort fel.

– Vi satte ner fakturan med anledning av att vi vid en första granskning av ärendet misstänkte att behandlingen av ärendet skett felaktigt. Vid en djupare granskning, nu, framkom att vi inte gjort en felaktig bedömning och handläggning av ärendet. Utifrån detta ska den första summan kvarstå. Men utifrån att vi vill framstå som trovärdiga så återtar vi inte den första fakturan, utan den nedsatta fakturan får kvarstå, säger Camilla Gimbergsson.

• Vidare menar paret att de uppfyller flera av kraven för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

– Den delen av Dekarsön som Lövudden ligger på är inte utpekad som LIS. LIS är tänk att användas där det är strandskydd i områden som inte är starkt exploaterade. Den delen av Dekarsön som Lövudden ligger på är den delen av ön som är starkt exploaterad, säger Camilla Gimbergsson.