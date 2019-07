Peter Franke: Risk för ännu värre kaos i Storbritannien om Boris Johnson blir premiärminister

Vem ska få flytta in på Downing Street 10 efter Theresa May? Om knappt två veckor vet vi svaret. Det mesta talar för att Boris Johnson blir Storbritanniens nya premiärminister. Risken är stor att han för landet ur askan in i elden.

Poströstningen har redan inletts. 160 000 medlemmar i det konservativa partiet väljer inte bara en ny partiledare utan utser också landets premiärminister. Den stora skaran av hugade spekulanter till ämbetet har reducerats till två.

Londons förre borgmästare och landets före detta utrikesminister Boris Johnson står mot nuvarande utrikesministern Jeremy Hunt. Johnsons försprång är stort. I The Times opinionsmätning i helgen fick Johnson stöd av 74 procent av medlemmarna, Hunt bara av 26.

Den enda tv-duellen i tisdags kväll mellan de två förändrar knappast scenen, även om den snacksalige Johnson blev svarslös flera gånger. Han vägrade att svara på om han tänker avgå om han inte lyckas ta Storbritannien ut ur EU den 31 oktober.

Han tror att EU ska ändra sig om han hotar att krascha ut ur EU utan ett avtal i oktober.

Han ville heller inte ge besked om han är beredd att ajournera det bångstyriga parlamentet om det ställer sig i vägen för en avtalslös Brexit. Det vore ett extraordinärt beslut som skulle tvinga in den åldrade drottning Elizabeth II i Brexitdebatten.

Boris Johnson ledde den hårda och lögnaktiga Brexitkampanjen inför folkomröstningen sommaren 2016. Han slirade på sanningen då och varför skulle britterna tro på honom den här gången? Då hävdade han felaktigt att britterna betalade 350 miljoner pund i veckan till EU, pengar som han i stället lovade skulle gå till sjukvården.

Nu lovar han att genom hot få till ett bättre avtal än det Theresa May förhandlade fram och som parlamentet sa nej till tre gånger i våras. Han tror att EU ska ändra sig om han hotar att krascha ut ur EU utan ett avtal i oktober. Han tänker vägra att betala de 39 miljarder pund som May gick med på att betala till EU.

Det tror inte ekonomerna som bedömer att det väntar ett kaos som kommer att bli smärtsamt och dyrt för britterna.

Tanken är att det ska få EU att ge med sig, men det finns absolut ingenting som tyder på det. EU:s företrädare har gång på gång förklarat att utträdesavtalet är färdigförhandlat.

Nu försöker Johnson ingjuta optimism i landet. ”Vi har haft tillräckligt med uppgivenhet”, sa Johnson i tv-debatten, men det finns ingen grund för hans optimism. Han tonar ner riskerna med en avtalslös Brexit och hävdade att de negativa konsekvenserna kommer att bli ”försvinnande små”.

Det tror inte ekonomerna som bedömer att det väntar ett kaos som kommer att bli smärtsamt och dyrt för britterna. Det parlamentariska läget förändras heller inte om Johnson blir vald. Johnson får det lika besvärligt som May.

Hans konservativa parti saknar fortfarande en majoritet i parlamentet. Partiet är kraftigt försvagat och förtroendet är rekordlågt. I EU-valet fick de bara nio procent av rösterna, att jämföra med Nigel Farages Brexit-parti som fick nästan 31 procent.

Han ska dessutom handskas med en opposition som helst av allt vill ha ett nyval. Labourledaren Jeremy Corbyns krav på att den nye premiärministern måste låta väljarna ta ställning till brexitplanen i en ny folkomröstning är bara ett nytt drag i ett sorgligt schackparti där britterna gjort sig själva till förlorare.

Peter Franke