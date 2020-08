Personligt med Gunnar Fredriksson: Bottniska viken möbleras om

Första numret av tidskriften Havsutsikt kom som vanligt i början av året men måste ändå, sent omsider, få plats i bladet eftersom den har så angelägna artiklar om tillståndet för ett hav i vår omedelbara närhet.

Utgåvan bör särskilt intressera alla efter Norrlandskusten, eftersom den tar upp hur tillståndet är under vattnet i Bottniska viken och speciellt i Kvarken. Det är ännu inte speciellt alarmerande, men bra nära vilket redovisas i artikeln; Bottniska viken möbleras om. Förvisso är det som bland annat sägs, att medan stormar, värmeböljor, bränder är påtagliga för oss alla, så är havet mera hemlighetsfullt.

Föroreningarna är dock måttliga jämfört på annat håll, men ändå kusliga att följa om vi inte ”måttar” oss. Enligt prover som görs kommer klimatförändringarna bli stora för Bottniska viken.

Verkligheten är ju sådan, att under 50-talet fram till sekelskiftet frös Västra Kvarken till körbar väg från slutet av december och fram till mars månad, för att inte nämna den ”historiska” köldknäppen under finska vinterkriget då även Östra Kvarken frös och hjälptransporter kunde gå till broderlandet i öst. Traden i Västerbotten gick från Holmsund via Holmöarna till Vasa. Detta enligt egna observationer.

Den tiden gav också vårmånaderna sälarna möjligheter att kuta på isarna och säljakterna, som sedan urminnes tid var en del av näringarna bedrevs ända upp till Kemi. I nutid har isarna mer och mer försvunnit. Den senaste vintern och under senare år har endast vikar och fjärdar legat någorlunda tillfrysta, enligt tidskriften. Inte en enda Ymer eller Atle har setts i våra nordliga havsområden förutom i de allra nordligaste.

Om detta skriver Havsutsikt: Den havstemperatur som sedan slutet av 2000 stigit med 3-4 grader i Bottniska viken och de milda vintrarna leder till att isens tjocklek och utbredning kommer att minska. Detta angår till stor del sälens ungar (cutarna) som inte har några ishyddor att gömma sig i och blir dessutom byten för rävar och havsörnar. Förr talades om lös- och hårdvintrar bland kust- och öbor. Dessa uppträdde växelvis i tidsintervaller men för det mesta rådde vintrar med normal isbeläggning. Den största världsdelen vet gemene människa alldeles för lite om trots att det är vårt ursprung och alltings moder och ett av våra nödvändigaste element. Samtidigt har de även haft en framskjuten plats i människors fantasi, frestat, eggat och fascinerat. Hur havet bildats finns många teorier om men med spekulationer därom får vetenskapen orda.

Här vid Höga kusten är Östersjöns nordligast del, från Skagshamn i Bottenhavet till innersta delen av Bottenviken i norr, av närmaste intresse. Att bredda kunskapen om detta område där ytan uppgår till 36 800 kvadratkilometer och volymen till kolossala 1 490 kilokubikmeter (Wikipedia) är mer än nog i amatörsammanhang. Därför är de marina forskarna oumbärliga vars rapporter går till berörda myndigheter. Tidskriften är nödvändig. Den angår oss alla.

Förväntade förändringar i Bottniska viken:

Ytvattnet värms upp med 3-4 grader. Ökade regnmängder höjer tillförseln från åar och älvar och därmed ökar också mängden näringsämnen. Kvarkens salthalt sjunker med 1.5 promille på grund av ökad nederbörd. Höjd temperatur och sjunkande salthalt förändrar artsammansättningen (…)

Källa: Suomen meremhoitosuunnitelman toimenpidiohjelma 2016-2021

Tidskriften Havsutsikt utkommer med 2 nummer per år, vår- och vintermånader. Den trycks för närvarande i 12000 exemplar. Bakom står universiteten i Umeå, med säte i Norrbyn, Göteborg och Stockholm. Tidskriften är gratis; havsutsikt@havet.nu

