Personbil fick räddas ur vattenmassorna – extra resurser för att undvika översvämning i Härnösand: "Ett problemområde"

Under natten till måndagen svämmade Bondsjöleden under järnvägsviadukten vid centralstationen i Härnösand över.

Härnösands kommun är väl medvetna om problematiken och har satt in extra resurser för att försöka undvika problemen.

– Det är ett problemområde, säger Niclas Hälldahl, teknisk chef på Härnösands kommun.