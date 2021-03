Person med hemtjänst hittades död – nattpatrull i Härnösand förväxlade larmtelefoner: "Olycklig kedja av händelser"

Händelsen inträffade sent på kvällen den 22 januari, ett av de dygn då det rådde snöstorm och en klass 3-varning var utfärdad.

Vid 22-tiden larmade en brukare om hjälp via sitt trygghetslarm. Enligt rutin ringde larmcentralen då upp brukaren – men utan att få svar. Samtidigt ska ett sms om larmet ha nått nattpatrullen, men larmtelefonen hade förväxlats och fanns vid tidpunkten hos en annan anställd.

Strax efter 22.30 larmade brukaren på nytt och larmcentralen fick fortfarande ingen kontakt. Först en och en halv timme senare, klockan 23.30, kom nattpatrullen fram till den larmande. Personen hittades medvetslös utanför sin bostad. Ambulans larmades och personen fördes till sjukhus men avled senare.

I kommunens skrivelse till IVO framgår det att flera olika faktorer bidrog till händelseförloppet.

– Det är inte en enskild händelse utan en olycklig kedja av händelser som bidrog till den här tråkiga händelsen, säger Mats Collin, socialchef i Härnösands kommun.

Varje nattpatrull har en larmtelefon per pass. När personal börjar sitt arbetspass loggar man in på en telefon för att registrera att man är på plats och för att ta emot uppdrag. En av de anställda tog larmtelefonen för att kunna logga in på sin telefon, men när det var gjort glömde personen att byta tillbaka telefonen. Samtidigt uppmärksammade inte två andra i personalen att larmtelefonen saknades.

– Där började det strula. Larmtelefonen och det dåliga vädret gjorde att man kom iväg senare än vanligt. Det var också fler larm än vanligt, säger Mats Collin.

Förseningen blev ännu större sedan den bil nattpatrullen skulle använda saknades.

– I normala fall samnyttjar vi bilar, men den grupp som hade bilen då var på grund av vädret försenade, säger Mats Collin.

Väglaget gjorde att det tog längre tid än normalt att ta sig mellan brukarna. Dessutom hade personalen svårt att hitta till den som larmat.

– Med facit i hand skulle man tagit larmen i en annan ordning, säger Mats Collin. Men det är inte en enskild händelse utan den sammantagna kedjan av händelser som leder fram till det här. Även om vi inte till hundra procent vet orsaken till dödsfallet är det väldigt beklagligt, säger Mats Collin.

I kommunens egen lex Sarah-utredning konstateras också att alla inblandade den kvällen var vikarier som längst hade arbetat i åtta månader.

– Det är möjligt att det kan ha bidragit samtidigt är det här en period med hög omsättning av personal med tanke på pandemin.

Härnösands kommun ska nu vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Bland annat ska rutiner upprättas för larm och nattpersonal, och en översyn av tillgången på bilar ska göras. Man ska också göra en översyn av schema och bemanning.

– Det kan finns områden som vi måste skruva på och rätta till. När någonting går så här otroligt tråkigt måste vi lära oss av det, säger Mats Collin.

FAKTA: Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Källa: 1177.se