Perforatriser – en arbetsgrupp i det fördolda

Frågor som vi som arbetade på ÖA i mitten av 60-talet fram till den gyllene allmänna ledigheten som inträdde vid 65, ibland får svara på och förklara för en oinvigd.

Vi arbetade tillsammans och var med från den gamla tekniken till det mer datoriserade vilken inleddes i början av 70-talet på landets tidningar. 1973 flyttade Ann-Christin ”AnnCha” Widinghoff till Stockholm för att börja arbeta på DN. 1977 slutade Anny-Maj ”Maja” Abrahamsson och började på CeWe-förlaget i Bjästa. 1984 gav sig Inger Anundby med familj av till Luleå och arbete på Norrbottens-Kuriren. Övriga av oss blev ÖA trogna.

Första återseendet med alla oss skedde 2004 i Ö-vik. Det hade då gått 32 år sedan vi sågs.

Den 11 juli i år var det så dags igen. Nu hade det ”bara” gått 14 år sedan vi sågs senast, men vi har verkligen anammat det nya talesättet ”70 är det nya 50” - inte tyckte vi att vi såg en dag äldre ut än sist vi sågs!

Men vad gör, eller rättare sagt vad gjorde, en perforatris undrar säkert många av er?

Jo, vi såg till att all text som var i tidningen, skrevs in i en elektronisk dator, dock varken med skärm eller pappersskrivare utan ut kom en stansad gul hålremsa, som sedan sattes in i en fotosättningsapparat. Än i dag kommer vi ihåg hålkombinationerna för de olika bokstäverna. Inte illa!

Från början av tidningarnas ”nya teknik” fanns varken mac:ar eller pc, då skrevs all redaktionell text in via fotosättningsmaskin där montage av artiklarna skedde vid ljusbord där man arbetade med vax, en skalpell, det vill säga som ett traditionellt originalarbete.

Vi som ”perforatriser” var de som ”tog över” efter den gamla stammen av grafiker, de som satt vid de gamla sättmaskinerna som gjöt varje textrad i bly. Nu blev det per hålremsa inskrivning av journalisternas manus.

Många glada skratt, många fina och roliga minnen som vi påmindes om vilket gjorde även denna återförening till en glädjens stund och knöt vänskapens band ännu starkare, trots avstånd och långt mellan gångerna.

Vi lovade att det inte ska gå 14 år tills nästa gång vi ses. Vi var rörande överens om att det fortfarande finns mycket att prata om men det som är mest märkbart är att samtalen enkelt tog vid där de slutade senast.

Bara det visar på att vi ”gamla perforatriser” skapade en stark vänskap där vi har något gemensamt. Vi var ju med och skapade tidningshistoria från det gamla till det nya - men vi var då som nu - en arbetsgrupp i det fördolda.

Ann-Christin Widinghoff

Näraskribent