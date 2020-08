Perdido drar i gång sina jazz- och blueskvällar i Ö-vik igen: "Positivt för jazzpubliken"

När jazzkvällarna drar igång igen den 11 september är det sångerskan Frida Öhrn, känd från Melodifestivalen, som får bli den första att äntra scenen tillsammans med gruppen The Blue Sounds.

– Hon är en jätteduktig jazzsångerska och det känns roligt att hon blir den första att uppträda, säger Inger Grundroth på Perdido Jazz & Blues.

Föreningen fick precis som alla andra ställa in alla sina evenemang under våren på grund av pandemin. Även deras återkommande evenemang, sommarjazzen och sensommarjazzen, fick ställas in.

– Det kändes inte roligt att ställa in och det påverkade vår ekonomi negativt. Sen tycker man självklart synd om alla artister som också behövde sälla in.

Föreningen har ett samarbete med jazzföreningar i bland annat Sundsvall, Östersund, Härnösand och det var tillsammans med dessa som de bestämde att testa köra några evenemang med enbart 50 besökare.

– Det känns roligt att ha någonting att se fram emot och vi har hört att många har saknat livemusiken. Vi hoppas att det här kommer att kännas positivt för jazzpubliken.

– Vi försöker göra de här kvällarna så bra som vi kan och därför har vi även bytt till en större lokal.

Vanligtvis brukar evenemangen hålla till i Blueskällaren på Bruksgården men nu ska föreningens jazzkvällar ske på övervåningen istället för att publiken ska kunna hålla avstånd.

– Vi kommer att köra enbart förbokning av biljetter och anpassa oss efter restriktionerna.