Pendlare mellan Ö-vik och Umeå rädda att bli smittade på tåget: "De riskerar sina resenärer"

Vid månadsskiftet april-maj drog Norrtåg in ett antal avgångar på sina linjer. Orsaken var coronapandemin, som lett till ett minskat resande till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att resa mindre. Enligt Norrtåg har resandet på deras linjer minskat med hela 70-80 procent jämfört med samma period i fjol.

– Vi har anpassat trafiken till ett kraftigt minskat resande. Operatören drog ned till sommartidtabell och för Umeå–Sundsvallsturen är det framförallt turerna mellan Umeå–Ö-vik som man har reducerat. Sedan har man reducerat ett antal turer på de andra linjerna också, säger Joakim Berg, kommunikationsansvarig vid Norrtåg AB.

Parallellt med att sommartidtabell infördes inleddes reparationsarbeten längs järnvägen, vilket har lett till att många planerade turer har tvingats ställas in den senaste månaden.

– Just nu påverkar banarbeten mycket på Botniabanan, jag vill påstå att det är det som påverkar allra mest just nu och ett par veckor in i juni. Bland annat blir det helstängt i stort sett runt den 12-13 juni, den helgen blir det helt stopp nere i Sundsvall och även i Umeå och Ö-vik, säger Christer Berglund, affärschef vid Vy tåg AB, som driver den regionala tågtrafiken längs Norrtågs linjer.

Samtidigt som antalet turer har blivit färre har antalet resenärer börjat öka igen och nu upplever pendlare att det har blivit trångt på tågen och att risken för smittspridning är stor.

– Ett tag var det färre som reste, men nu blir det fler och fler som kommer tillbaka verkar det som och folk sitter bredvid varandra och gnuggar axel, det är inte ens en meters mellanrum. Sist fick jag gå genom hela tåget till hundkupén för att kunna sitta med lite avstånd, säger en tågpendlare på sträckan Umeå-Ö-vik, som vill vara anonym.

Som förklaring till att det har blivit färre turer har tågpendlaren fått coronaviruset.

– Det är väldigt konstigt hur de resonerar. Då ska man ju skydda folk, men de gör precis tvärtom, de riskerar sina resenärer. De stänger ju restauranger i Stockholm när det är för trångt och mer än 50 personer på samma ställe.

Ett stort ansvar hos våra resenärer.

En annan resenär skriver följande i ett mejl till VK:

"Man måste sitta arm mot arm, inte acceptabelt! Deras ansvar är att resenärerna ska kunna känna sig säker och minska smittan! Fler turer tack! Inte färre!".

Joakim Berg vid Norrtåg AB:

– Vi märker att det har återvänt en del resande. Det var först ett väldigt stort tapp, sedan har de börjat återvända lite grann. Vi jobbar väldigt hårt för att det inte ska vara smittorisk och vi upplever än så länge att det går att hantera. Vi följer resandet dagligen och vi ser att på vissa pendlingstider mellan Umeå och Ö-vik finns det väl många resenärer.

Sätter ni in fler turer om det blir för trångt?

– Finns det behov så finns det beredskap att utöka trafiken framöver, men just nu pågår också banarbeten som gör det svårt att sätta in turer, så om trafiken påverkas av det blir det bussersättning istället. Det är också ett stort ansvar hos våra resenärer att försöka anpassa sitt resande för att undvika trängsel och välja andra avgångar om man kan göra det och sedan i så stor utsträckning som möjligt sprida ut sig på tågen, säger Joakim Berg.

Hur gör ni för att undvika trängsel på ersättningsbussarna?

– Det är en del av den dagliga uppföljningen, att vi vet hur många som reser, och innan vi beställer trafik kollar vi beläggningen på bussarna. Bussbolagen har egna regler för hur många passagerare de kan ta ombord på varje buss, de har begränsat utrymmet och stängt av ett antal säten och då får vi anpassa oss efter det.

De flesta avgångar är jätteglesa.

Tågoperatören Vy Tåg uppger att de har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning på tågen. Bland annat har städningen utökats, skärmar ombord uppmanar resenärer att hålla avstånd och utanför tågen finns skyltar som avråder från att kliva ombord om man känner av sjukdomssymtom. Detsamma gäller för personalen som måste stanna hemma vid tecken på sjukdom.

– Vi tar det här på fullaste allvar och vill verkligen försöka följa myndigheternas krav och rekommendationer. Vi följer resandeutvecklingen hela tiden, men det är en utmaning för oss också eftersom vi inte vet hur många pendlare som kliver på på respektive station helt enkelt, säger Christer Berglund och förklarar vidare:

– Det har kommit tillbaka resenärer som känner att man kan pendla igen och vi har försökt prioritera pendelavgångar. De flesta avgångar är jätteglesa, så om man ser en möjlighet att välja en annan avgång så kanske man kan göra det, säger Christer Berglund.

Den 22 juni beräknar Norrtåg att banarbetena ska vara klara och därmed kunna återgå till normal sommartidtabell igen.

Helena Forsgren/VK