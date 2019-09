Patient avled efter fall på boende i Kramfors – IVO avslutar lex Maria ärendet

Anmälan handlar om en patient som under natten föll och slog i huvudet. Patienten hade fallit tidigare och åtgärder fanns planerade för att minska risken för fall. Den aktuella natten utlöstes patientens sveplarm vid sängen flera gånger under kort tid, men stängdes av då flera andra larm på enheten larmade samtidigt och all personal var upptagna hos andra patienter.

Personalen hann därför inte fram för att förhindra fallet, utan hittade patienten på golvet. Patienten avled på sjukhuset till följd av den huvudskada som fallet orsakade.

IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Samtliga åtgärder ska genomföras hösten 2019.