Pärlband av uteserveringar i Ö-viks inre hamn – många njöt i kvällssolen: "En lyxigare torsdag"

På Saltmagasinen Mat & Dryck satt Evelina Sjöberg och Stina Thors från Köpmanholmen och njöt av maten och lugnet i den varma kvällssolen.

– Vi fick lite barnfritt, så då passade vi på att gå ut och ha trevligt och umgås – utan våra älskade barn, säger Stina Thors med ett skratt.

– Ja, vi ville gå på någon ny restautrang så då åkte vi hit, säger Evelina Sjöberg.

Varför valde ni just det här stället?

– Vi gick in på hemsidan och kollade in deras meny och det såg gott ut. Vi har också hört mycket gott om det här stället, förklarar Stina Thors.

Blir det pubrunda på stan också efter det här..?

– Nej, jag jobbar imorrn och Evelina ska hem till barnen. Men det blev en lite lyxigare torsdag i alla fall, säger Stina Thors.

På restaurangen The Chef by the Sea hade ett glatt sällskap från Handelsbanken i Örnsköldsvik samlats för en matbit och trevligt umgänge.

– Vi såg ju väderleksrapporten och det är snart semester för många av oss, så då kände vi att det skulle vara härligt att få gå ut och umgås en kväll och snacka lite, säger Jan Näslund.

– Det är också roligt att se att Allstars har öppnat sin takterrass, säger han och tittar bortåt hamnen där folk tagit plats en våning upp för att njuta av mat och dryck – och utsikten över Örnsköldsviksfjärden.

– Jag skulle gärna testa fler matställen här i stan, jag är lite av en local hero-kille som gärna stöttar allt lokalt, säger Jan Näslund med ett leende.