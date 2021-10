"Paraply i högsta hugg" – så blir vädret i Ångermanland i helgen

Lasse Rydqvist är meteorolog på StormGeo. Han berättar att det kommer vara grått under lördagsmorgonen och komma in regn i framför allt norra Ångermanland. I södra Ångermanland ser det däremot stabilare ut under lördagen och temperaturen kommer ligga på 10-14 grader.

– Det ser ut att bli lite sol framåt eftermiddagen och temperaturen ligger rätt högt för årstiden, säger han.

Under söndagen tilltar sedan vinden, och det kommer ligga ett regnområde väster om Ångermanland.

– Vi kommer inte beröras så mycket av det förrän sent söndag kväll. Det blir mycket moln och kanske någon grad lägre jämfört med lördag.

Vilken dag ska man satsa på om man vill ge sig ut och golfa eller gå i skogen?

– Vänta lite till lördagseftermiddagen om du befinner dig i södra Ångermanland. Då ser det riktigt fint ut.

I början av nästa vecka blir det däremot lite kallare.

– På måndag är det regnskurar i rätt många håll i hela landet. Där får man ha paraply i högsta hugg.

Under tisdagen och onsdagen berättar Lasse Rydqvist att det blir lite kallare luft på sju-åtta grader och klarare väder.

– Det kan bli ett par vackra höstdagar, säger han avslutningsvis.