Paradisets chef efter kommunens besked om ny simhall: "Behovet finns kvar"

Den startade upphandlingen av en ny simhall i centrala Örnsköldsvik fick ett abrupt halt i fredags.

Då gick kommunen ut med ett meddelande om att upphandlingen avbryts på grund av att inget av de inkomna anbuden ryms inom budgeten på 90 miljoner kronor.

Det är, enligt uppgifter från kommunen, inte ens nära att någon har lyckats landa i närheten av 90 miljoner.

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S) säger att han inte går in på vilka som lämnat in anbud, och inte heller vilka summor det rör sig om.

I fredags var Nylén inne på att upphandlingen kommer att göras om, därav mörkläggningen av de anbud som hittills inkommit.

En av de första att beklaga att upphandlingen pausats är Paradisets enhetschef David Berglund.

– Det är ju en fråga som varit med ett tag; typ så länge jag har varit på den här arbetsplatsen, säger Berglund.

Vad händer nu?

– Nu får vi sätta oss ned och fundera på en bra lösning. Man kan inte påstå att behovet av en ny simhall har minskat.

Nej, snarare tvärtom.

– Den gamla simhallen är från 1971, och den är i behov av renovering och går på övertid just nu. När simhallen i Själevad stängdes så ökade behovet ytterligare inne i stan.

Berglund fortsätter:

– Eleverna i årskurs två ska lära sig simma, enligt läroplanen. Det är så trångt i simhallen att de elever som lär sig simma i tvåan, inte längre får följa med på badet; därför att de andra ska få mer utrymme.

Men bristen på tider i vattnet slår inte enbart mot elever som vill simma på Paradiset. Trängseln i bassängen kommer också av motionärer – och självklart kommunens föreningssimmare.

– Skolan står för det stora behovet. De som inte kan simma får inte godkänt i ämnet gymnastik, säger David Berglund.

Vad finns att plocka bort i projektet för att det inte ska bli dyrare än 90 miljoner?

– Det är för tidigt att säga. Nu gäller det att minska kostnaderna i projektet. Det finns ett antal idéer om det, som vi nu ska fördjupa oss i.

– Jag har förståelse för att det blir paus. Behovet finns kvar, men det gäller att väga ihop många av de intressen som finns i kommunen. Det är inte lätt att driva en investering i spartider.