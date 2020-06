Pär-Åke Stockberg kom med solsken till Gullänget då han sjöng Östen mé Restens ”Hon kommer med solsken till mig”. Folket trivdes och sjöng glatt med i refrängen och lite längre fram också i den populära allsången ”Rosa på bal” hämtad ur Evert Taubes Sjösalabok utgiven 1942. Ingen annan har i så hög grad som Evert Taube tagit fram det allra finaste vi har i den svenska sommaren.

Pär-Åke hann under tre kvart med femton olika nummer där han alternerade mellan saxofon, elpiano och klarinett till sina egentillverkade bakgrunder på synten. Mest känd är Pär-Åke som saxofonist och då tillsammans med sångaren Ronnie Sahlén.

Från att ha börjat med schlagern ”Dag efter dag” på saxofon gled Pär-Åke smidigt över till ”Kostervalsen” som han sjöng till pianoklink av bästa märke. Därefter Frank Sinatras ”New York, New York” och ABBAs ”Honey, honey” innan Sven-Ingvars “Sommar och sol” kom som på beställning.

Så var det dags för Pär-Åke att plocka fram klarinetten, som han använder mycket sparsamt fast det är hans ursprungliga blåsinstrument innan saxofonen tog över. Efter Mr Accer Bilks ”Stranger on the shore”, så lär det säkert komma in nya önskemål om klarinettspel.

I ”Don’t get aound much anymore” använde Pär-Åke enbart elpianot och visade då vilken eminent pianist han dessutom är. Höjdpunkten måste ändå bli Glenn Millers ”A string of pearls”. Dock ingen spelning med Pär-Åke utan ”In the mood” på saxofon. Pär-Åke tackade för sig genom att spela den samtidigt som folket uppmanades att dra sig hemåt.

PG Forslund PRO Kultur utryckte önskemål om att Pär-Åke skulle komma en vända till i höst och då i sällskap med Ronnie Sahlén. Något att se fram emot för finsmakarna.

Kjell Larsson

Näraskribent