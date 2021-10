Padeljätte köper upp hallarna i Ö-vik och Härnösand: "Ett tillfälle som dök upp"

Kedjan WAP äger ett 30-tal padelhallar runt om i Sverige. Nyligen köpte de Birsta Padelcenter i Sundsvall.

Nu har bolaget även förvärvat Total Padelcenter, ett bolag som driver anläggningar i Timrå, Njurunda, Örnsköldsvik, Härnösand och Östersund.

– Det har varit klart en tid och vi tror att det är en bra lösning att det kommer in en stor aktör som tar över, säger Peter Andersson, delägare och vd i Total Padelcenter.

Är ni nöjda med affären?

– Vi har blivit uppvaktade en tid av flera aktörer. Nu blev förutsättningarna så bra att vi valde att sälja. Jag och Jonas (Olert) driver även ett fastighetsbolag som vi vill lägga all kraft på.

Andersson tror att det kommer att bli vanligare med färre aktörer på padelmarknaden

– Vi ser att det sker en konsolidering där det är större aktörer som driver anläggningarna. Och det tror jag är bra för sporten, säger han.

Enligt Jonas Olert, var inte planen att sälja bolaget nu.

– Vi hade nog trott att frågan skulle dyka upp förr eller senare, men vi ville vara långsiktiga. Nu dök möjligheten upp och då blev det här resultatet. Men vi är nöjda med den här lösning. Det är en offensiv och duktig ägare som tar över, säger han.

Christoffer Lilja, vd hos de nya ägarna, skriver i ett pressmeddelande och berättar om affären:

”Genom förvärvet av Total Padelcenter får vi in 5 otroligt välskötta premiumanläggningar med drivna och kompetenta medarbetare. Vår förhoppning är att vi kan lära av varandra och tillsammans utveckla både de enskilda anläggningarna och We Are Padel i stort”.