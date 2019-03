Tuff jakt på semestervikarier – ännu fattas runt 200 personer för att klara sommaren

I Lena Hurtighs ansvarsområde ingår bland annat hemtjänst, hemsjukvård (distriktssköterskor) och kommunens kvälls- och natteam.

Dagen innan har hon träffat sina drygt 20-talet enhetschefer för att gå igenom hur långt de hunnit med sommarbemanningen. Bland annat med semestervikarier till kommunens 21 hemtjänstgrupper.

– Några grupper har redan löst det, men för ett tiotal andra fattas det allt mellan tre och sju personer. Och för åtta-nio grupper fattas det rätt så många, mellan sju och tio personer.

Vilket innebär att det inom hemtjänsten idag fattas en bra bit över 100 personer för att täcka upp för ordinarie personal i sommar.

Lena Hurtigh håller med om att läget är besvärligt.

– Men samtidigt tycker enhetscheferna att "det är ju bara mars ännu, och ganska tidigt", säger hon.

Totalt behöver kommunen runt 430 personer som semestervikarier för att täcka behovet inom såväl ordinärt boende som särskilt boende (vård- och omsorgsboende, servicehus och korttidsboenden).

Förutom baspersonal som vårdare och undersköterskor behövs det vikarier för sjuksköterskor och folk inom rehab-området, som sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Totalt för oss fattas det säkert ett 80-tal vikarier fortfarande, mellan tummen och pekfingret.

Ingela Skopac Sedin är biträdande avdelningschef för kommunens särskilda boenden.

– På vissa håll ser det rätt bra ut, där har cheferna kommit ganska långt i planeringen redan nu. På andra håll ser det besvärligare ut.

– Totalt för oss fattas det säkert ett 80-tal vikarier fortfarande, mellan tummen och pekfingret. Och då kanske jag till och med har tagit i för lite, så säg 80 till 90.

Det är framförallt till landsbygdsområdena, exempelvis Björna, Gideå och Sidensjö, som det är problem att hitta semestervikarier.

– Många vill inte åka, andra har inte körkort. Och de flesta vill jobba närmare stan, så är det.

När det gäller vikarier för nattjobb på olika boenden är den rekryteringen svårare, enligt Ingela Skopac Sedin. Det ställs helt enkelt större krav på nattvikarier.

Det kan se väldigt svart ut i mars månad ...men framme i maj brukar det se betydligt ljusare ut.

– Nattetid är de färre som arbetar, då behöver du trygga och vana vikarier. Och alla ordinarie kan ju inte vara lediga samtidigt. Vi försöker alltid se till så att det finns ordinarie personal på plats med vikarierna – om vi inte har väldigt vana vikarier som jobbat i flera år.

Lena Hurtigh är förtröstansfull, trots det kärva vikarieläget just nu.

– Det kan se väldigt svart ut i mars månad– och på senare år har det sett allt mörkare ut. Men framme i maj brukar det se betydligt ljusare ut. Och jag måste ju tänka att "det löser sig".

Kommunen har ett tjugotal distriktsköterskor inom hemsjukvården som behöver ersättas under sommarsemestrarna. Här handlar det om att täcka upp för tiotalet distriktssköterskor per semesterperiod.

– Där blir lösningen leasing, vi kommer använda hyrpersonal från bemanningsföretag, säger Lena Hurtigh.

– Vi går ner i bemanning på sommaren, så vi kommer ta in två-tre hyrsjuksköterskor per period – plus att vi täcker upp behovet på annat sätt.

Riskerar inte de som ska ha semester att få sina besked väldigt sent?

– Hittills har vi under alla mina år inte behövt neka någon semester. Personalen har ju sina bestämda semesterperioder – tidiga perioden ena året, sena året därpå och så vidare.

Har ni pengar till alla lösningar?

– Nej, men vi får arbeta in det under året. Vi tar ju inte alltid in vikarier under resten av året. Vi får bolla med kostnaderna så vi har pengar för att klara sommaren.

Är det aktuellt att begära extrapengar?

– Nej, det är det inte. Den verksamhet vi har måste rymmas inom budgeten.