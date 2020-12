Över 100 nya bekräftade fall och tre personer har avlidit – så ser coronaläget ut i Härnösand

Ökningen av antalet bekräftade smittade med covid-19 har ökat massivt i länet den senaste veckan.

Över 1200 nya fall har rapporterats in i Västernorrland och i Härnösand har det ökat med 112.

Under tisdagen meddelade även länsstyrelsen att läget just nu är betydligt mer allvarligt än det tidigare varit under pandemin.