Otto tvingas riva stugorna i Undrom – efter vinterns högvatten: "Sommaren är helt förstörd"

I vintras var vattennivån i Ångermanälven extremt hög, vissa dagar var nivån över tre meter högre än vanligt. Vilket orsakade stora problem för de som bor och har stuga intill älven.

På grund av vattenflödet i älven tvingades Otto och Carina Lampinen att se på när sommarstugorna i Överlännäs vid Undrom, sakta begravdes under vattnet.

– Båda stugorna låg i princip i vatten. När detta skedde var det var tjugoåtta minus vilket gjorde att vattnet frös. Skulle nivån ha ökat ännu mer än de gjorde då så hade nog båda stugorna raserat på grund av isen, säger Otto Lampinen.

Hur stora skada vattnet hade orsakat visste inte Otto Lampinen då, men han befarade det värsta.

– Vi förstod på en gång att det var allvarligt, men vi fick lov att vänta till att isen hade smält innan vi kunde börja rota i det, säger Otto Lampinen och fortsätter:

– Vi besökte stugorna flera gånger under vintern men fick vänta tills mars innan vi kunde ta oss in i stugan för att se. När vi kom in såg vi att det var blött både under golvet och uppe på.

Vattnet från älven hade letat sig in i trossbotten och vidare till golv och vägg.

– Vi fick riva bort allt som blivit blött, både väggar och golv, så snabbt vi kunde för att undvika mögel. Så just nu ligger träet på tork och det kommer det att göra i minst en till två månader till. Sedan ska allt byggas upp igen, säger Lampinen och tillägger:

– Så den här sommaren är ju helt förstörd. Platsen brukar egentligen vara vårat andningshål, där vi återhämta oss, eftersom att vi jobba hela somrarna. Det känns tufft att vi inte kommer kunna göra det i år.

När Tidningen Ångermanland pratade med Sollefteåforsen tidigare i år så berättade de att anledningen till varför vattennivån var så hög i januari var för att de behövde producera mer el än vanligt, på grund av kylan.

Sollefteåforsen sa även då att familjen Lampinen inte skulle få någon ersättning av dem.

– Det är deras försäkringsbolag som ska ta hand om det. Vi på Sollefteåforsen har inget med det att göra, sa Anders Bergman, vd på Sollefteåforsen.

Lampinen har anmält skadorna till försäkringsbolaget och fått ett nej, men ska nu överklaga det beslutet.