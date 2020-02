Oskar Nord: Nu börjar jag som chefredaktör på riktigt – hör gärna av dig till mig

Den andra september började jag på mitt nya jobb som chefredaktör på Tidningen Ångermanland. I dag börjar jag jobba heltid på det jobbet.

Fem månader har gått både fort och långsamt och det känns väldigt bra att få komma igång och göra Tidningen Ångermanland till en ännu bättre tidning och Allehanda.se till en ännu bättre sajt tillsammans med den fantastiska redaktionen som jobbar här.

Under hösten har jag försökt hänga med så gott jag kunnat och jobbat knappt en dag i veckan – förutom att den sedan länge planerade föräldraledigheten med dottern som har förgyllt dagarna. När nu dottern är inskolad på förskola – tog knappt en vecka – får även min långa inskolning på fem månader anses avklarad. Man är onekligen lite mer trögfattad än en 1,5-åring.

I höstas började Tidningen Ångermanlands resa som en egen titel och en betydligt större redaktion. Vi som jobbar här finns för din skull och ska skildra Härnösand, Kramfors och Sollefteå och det som händer här. Vi ska både roa och oroa. Rapportera och granska.

Störst skillnad har det blivit på, och mest glada tillrop har vi fått för, vår sportbevakning som äntligen blivit lokal igen. Vi rapporterar från skidtävlingar i Hallstabacken, bevakar handbollsmatcher i Öbackahallen och skriver om Sandra Näslunds framgångar i världens skidbackar. Under det kommande året vill vi vässa oss ytterligare och planerar att bjuda in idrottsföreningarna i våra kommuner för att träffas och prata om hur vi kan bli bättre på att skildra föreningslivet i området. Dessutom ligger en satsning på livesänd sport och väntar på att lanseras.

Det absolut roligaste jobbmässigt under den här hösten har varit kontakten med er läsare. Ni har hört av er med synpunkter, kritik och hejarop via både mejl och telefon – och så har vi träffats lite här och där. När arbetsdygnet nu helt plötsligt fått fler timmar hoppas jag att kontakterna med er som läser oss blir ännu fler. Hör av er – ring, mejla eller kom in på redaktionen. Jag är väldigt nyfiken på att höra vad du tycker att vi gör bra och vad du tycker kan bli bättre.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till den fantastiska redaktionen som hållit fanan högt under hösten och sett till att utveckla Tidningen Ångermanland och Allehanda.se varje dag. Tack Anders L, Anders M, Birgitta, Gunnar, Hanna, Jessica, Johannes, Jonny, Jörgen, Gunnar och Olle. Tack också till Karin Näslund på Sundsvalls Tidning som varit ansvarig utgivare under hösten.

Nu blickar vi mot 2020 – jag ser väldigt mycket fram emot att börja jobba för fullt!