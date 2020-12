Oskar Nord: 2020 är över – här är vanorna jag tänker fortsätta med även efter pandemin

Det är årets sista dag och tid att både blicka bakåt och drömma om framtiden.

2020 har varit speciellt – och har gett de flesta av oss nya, i stor utsträckning ofrivilliga, vanor. Några ser jag fram emot att sluta med under nästa år – men det finns andra som jag tänker fortsätta med även under 2021.

Här är några av dem.

Jobba hemifrån. I alla fall ibland, inte så ofta som nu. Men om arbetsuppgifterna är de rätta fungerar det till och med bättre att jobba hemifrån och det är en vana som jag tror att de flesta som har möjlighet kommer fortsätta med under nästa år.

Göra ingenting. Ja, det har varit otroligt tråkigt också. Men faktiskt rätt skönt att slippa minutplanera helgen eller hetsa mellan tusen aktiviteter. Det är okej att spendera en helg framför Netflix eller att låta veckans stora äventyr vara en skogspromenad. Varken du eller dina barn tar skada av det. Tvärtom.

Tvätta händerna ofta. Så torr som huden på mina händer är nu har den aldrig varit. Förmodligen har händerna aldrig varit så rena heller.

Bo utanför storstan. Om det är något jag uppskattat i år så är det att ha en rejäl trädgård och ett hus med någorlunda gott om utrymme. Att det finns människor som efter det här året drömmer om en trång innerstadslägenhet i Stockholm är för mig en gåta.

Köpa mat på nätet. I år har även mina äldre släktingar börjat nätshoppa livsmedel – och jag tror att vi alla kommer fortsätta med det. Det finns trots allt roligare saker här i världen än att handla mat.

Nobba korta jobbresor. Att kliva upp före klockan 5 för att åka över dagen till Stockholm, sitta i ett syrefattigt konferensrum med en torftig lunchsallad och komma hem framåt 22 lockar inte det minsta. Låt oss fortsätta med de effektiva videomötena istället.

Handla lokalt. En vana jag har sedan länge, men som jag tror fler fått in. Vill du att en lokal butik, tillverkare eller tjänsteföretag (eller lokaltidning, för den delen) ska finnas kvar – ja, då gäller det att handla där. Såväl under pandemi som under normalår.

Vara hemma om jag är sjuk. Oj, vad jag har snörvlat på jobbet genom åren. Åkt på resor och gått på konserter. Nej, nu är det dags att sänka ribban för när vi ställer in och håller oss hemma – och för resebolag och arrangörer att förbättra sina avbokningsvillkor.

Hemestra. Att bränna semesterkassan på en veckas all inclusive på Kreta blir det nog allt färre som gör. Årets hemestertrend kommer fortsätta och själv hann jag bland annat med en helg på Hotell Hallstaberget, en dag på Murberget och återbesök vid Ådalsmonumentet i Lunde på Rotsidan. Jag ser fram emot att upptäcka ännu fler smultronställen nästa år.

En annan vana jag tänker fortsätta med är att tillsammans med mina kollegor på Tidningen Ångermanland göra en riktigt bra lokaltidning om Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

Även om 2020 varit otroligt utmanande är vi väldigt glada över att ni är flera hundra fler prenumeranter i dag än för ett år sedan, stort tack för att du varit med oss i år – vi ska göra vårt yttersta för att förtjäna ditt förtroende även 2021!

Gott nytt år!