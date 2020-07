Oscar Sundelin från Ö-vik följde sin dröm – släpper debutsingel: "Rakt från hjärtat"

"That's Where I'm From" är skriven, producerad, mixad och mastrad av Oscar Sundelin. Den släpptes för allmänheten i fredags.

– Jag har hållit på länge och funderat att släppa eget länge. Jag skrev mycket i början av året. Låten kom fram och blev självklar. Det är nog en av få låtar som jag riktigt tyckt om. Den blev personlig och fick en annan betydelse för mig.

Oscar Sundelin, 28, har i hela sitt liv bott i Ö-vik. Musikintresset har funnits länge. Tidigare har han varit sångare i de lokala metalbanden Consuela och Afterglow.

– Jag har mest spelat i band tidigare och vi släppte platta. Nu känner jag att jag vill satsa på riktigt.

Han beskriver That's Where I'm From som en poplåt med country stuk.

– Det är en lugn låt. Som natt och dag jämfört med det jag gjort tidigare. Det kanske blir rockigare framöver.

Hur har låten tagits emot?

– Det har bara varit positiv respons.

Hur ser du på framtiden?

– Mitt mål är att inom hyfsad nära framtid släppa en EP med fyra, fem låtar. Och sedan skulle det vara häftigt att vara ute och spela sin egen musik, säger Oscar Sundelin.

That's Where I'm From finns ute på Spotify och de flesta andra musiktjänster.