Ortorexi är en dold folksjukdom enligt världsmästaren – har ökat enormt: "Man kan bli helt frisk"

Allehanda.se berättade tidigare om 22-åriga Herrskogsbon Samuel Åkerlunds problem. Överdriven hälsomani när det gäller mat kombinerad med överträning.

En kombination som Yvonne Linn säger kan bli dödligt farlig.

Hon har själv en bakgrund som bland annat världsmästare i kampsport, landslagstränare, undervisat i närstrid och studerat till medicine magister och master i psykologi.

– Det finns mycket kompetens hos regioner och landsting. Men att ortorexi saknar diagnos och evidensbaserad behandling, än så länge, gör att personer med problemet kan få diagnoser som anorexi och utmattningsdepression. Fast det inte handlar om detta.

Det handlar om en ond spiral med att vilja äta extremt nyttigt, träna extremt mycket och se extremt vältränad ut. Överdrifter som kan leda till sjukdom.

Ett tillstånd som inte syns lika tydligt utåt, som med självsvälten anorexi. En person med ortorexi ser tvärtom välmående ut. Men som på sikt blir förödande för kroppens organ, berättar Yvonne Lin.

Alternativet kan bli ingen diagnos alls utan att man hamnar mellan stolarna. Ungefär som Samuel Åkerlund anser han gjorde innan han fick hjälp.

Det finns egentligen tre faktorer som lett fram till dagens "ortorexi-samhälle" menar hon.

► Fitnessindustrin bir ofta en inkörsport, eftersom stora muskler och lite underhudsfett uppmuntras.

► Okunskap inom delar av idrottsrörelsen, där mat till exempel i vissa idrotter bantar ner sig flera viktklasser inför tävling.

► Sociala medier.

– Tittar man till exempel på Instagram flödar det ju över av antingen extrem träning eller matbilder. Ju värre bilder desto mer "vad duktig du är" och flera likes.

Det är inte fel att träna eller tänka på vad man äter. Men någonstans kan det tippa över till en form av missbruk, varnar hon.

Där man inte längre tränar för att det är roligt och för att bli starkare utan för att man får ångest utan träning.

När man säger sig må bra för att man tränat istället för att inse man mår mindre dåligt.

Den snedvridna träningen och fysiologin leder till fysisk ohälsa som bland annat ångest, tvång och depression, poängterar Yvonne Lin.

– Man självmedicinerar detta med träning vilket hjälper en stund. Sedan börjar svälten och den snedvridna träningen igen. Tvånget gör det dessutom svårt att bryta de rigida mat- och träningsrutinerna.

Den som blir sjuk utesluter succesivt allt fler maträtter, speciellt om de innehåller fett och kolhydrater. Man överdoserar dessutom proteiner.

– Först brukar det handla om ta bort godis, sedan kakor, bröd potatis, rött kött och så vidare. Det är inte fel att äta en Magnum ibland, det är energimängden och inte vilket livsmedel man äter som avgör vikten , säger Yvonne Linn.

När sjukdomen gått längre uppstår många skador och avvikande funktion på inre organ, säger hon. Bland annat påverkas lever, njurar, blodtryck, puls, hormonbalans med mera.

Lite kroppsfettet är också en signal. Yvonne Lin berättar att samhället ofta lyfter fram övre riskgränser, 20 procent kroppsfett för män och 30 procent för kvinnor. Men sällan de undre gränserna

– Vältränade idrottare kan ligga på 15 procent för män och 25 procent för kvinnor under träning och lägre under tävling. Kvinnor under 20 procent tappar till exempel sin menstruation.

Mäns testosteronnivå sjunker också ju längre under 10 procent kroppsfett man kommer, påpekar hon.

Vid 10 procent börjar det bli allvarligt. Nästa gräns brukar vara 8,8 procent och under 5 procent innebär mycket stora hälsorisker.

Samuel Åkerlund i Herrskog berättade i sin intervju att han var nere i 3,3 procent kroppsfett innan han fick hjälp.

– Jag har patienter där killarna är nere på en procent. Det är livshotande.

Samtidigt påpekar hon att det går att bli frisk.

– Det tar ungefär ett halvår, men följer man ett program med olika komponenter går det inte bara att bli bättre. Man kan bli helt frisk.