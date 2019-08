Örnsköldsvikstjejen vann plats i Melodifestivalen på P4 Nästa: "En självklar plats"

Tim Lööv från Alvesta vann den direktsända riksfinalen av P4 Nästa med låten "All I need is you" på lördagen när de åtta finalisterna spelade sina låtar live inför publiken på Crusellhallen i Linköping.

Men trots sin andraplats stal Örnsköldsvikstjejen Amanda Aasa många av rubrikerna efter tävlingen. Hon erbjöds nämligen en plats i Melodifesten 2020 med låten "Gå hem".

"Med ett personligt uttryck och en självklar plats i det musikaliska landskapet 2020 har P4 Nästas jury beslutat att erbjuda platsen i Melodifestivalen till: Amanda Aasa", löd motiveringen.

Amanda Aasa har bland annat varit förband till artister som Miss Li, Dotter och Den svenska björnstammen. Under 2018 spelade hon på flera festivaler.

Amanda tog sig vidare till riksfinalen i P4 Nästa efter att ha vunnit delfinalen i P4 Västernorrland.