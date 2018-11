Trio bjöd på varierad repertoar med vackra sånger

Ur musikalen ”Livet är en schlager” av Jonas Gardell hämtade man ”Som skapta för varandra” och ”När jag faller”. Visst är Caroline och Robert skapta för varandra. Två starka röster som kompletterar varandra så vackert. Fallet för Trio of Joy var för ett år vid julmusiken i Nätra Kyrka, då jag var där och tog emot dem.

När Robert och Caroline sjunger Bob Dylans låtar ”Bara min älskade väntar” och ”För att jag älskar dig” blir man varm inombords. De två utstrålar ömhet och äkta kärlek.

Ur Elvis Presleys rika repertoar sjöng man så vackert ”Always on my mind” och ”The wonder of you”. Går knappast att sjunga vackrare.

På kronprinsessan Viktorias bröllop sjöng Björn Skifs och Agnes Carlsson ”When you tell the world”. Trio of Joy sjunger den också på bröllop. Nu sjöng man den så vackert på musikkaféet.

Avslutningen på musikkaféet går inte att gå förbi. Som låt elva kom ”Gå inte förbi” följd av ”Counting miracles” och som crescendo ”Stad i ljus”. Med enveten träning är nu Robert Sedin uppe på samma tonart som Tommy Körberg. Det blev kronan på verket och en blänkare inför julen då ”O Helga Natt” kommer att sjungas i Brukskyrkan av Robert Sedin, så att kyrkfönstren kommer att skallra törs jag utlova.

Kjell Larsson

Näraskribent