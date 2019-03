Ö-viksföretaget Micronät rekryterar 40 nya medarbetare för att utveckla luftburet internet: ”Resan har kostat oss många miljoner”

Micronät har sitt kontor i Örnsköldsvik, men jobbar på flera orter som: Sollefteå, Härnösand, Kramfors och Sundsvall. Deras tjänst ska göra det lättare för de som bor på landsbygden och vill ansluta sig till höghastighetsinternet. Men varifrån kom hela idén? Företagets vd, Jonas Hellström berättar:

– Vi fick förfrågan från de som har fastigheter ute på landsbygden, där det inte finns bredband och ingen möjlighet att få höghastighetsinternet då 4G är både dyrt och har dålig täckning. Vi ville då hitta en bra lösning och testade att sätta en sändare i Domsjö som fungerade jättebra och därifrån började vi att utveckla hela konceptet med luftburet internet.

Resan för Micronät var inte lätt i början – företaget behövde jobba hårt och förbereda i några år innan de kunde startade på riktigt.

– Vi startade 2010 och behövde många tillstånd för att kunna dra igång. Det har varit en lång och tuff resa som kostat oss många miljoner. Nu fokuserar vi på att utveckla våra egna program och bygga stora system. Vi har lärt oss mycket sedan vi började, säger Jonas Hellström.

Företaget erbjuder en trådlös internetlösning som kräver radiomast som sänder ut, samt en mottagare som tar emot. Om installeringsprocessen förklarar montören, William Spovmyr:

– Det tar upp till två timmar att installera internet till ett hus. Vi börjar med att göra en testmatning och sedan måste vi kunna se masten med blotta ögat – får vi bra mätvärden och bra hastighet så installerar vi på en gång. Vi är både nätägare och operatör, vilket innebär att vi levererar båda själva nätet och internettjänsten.

Att starta ett internetbolag kräver ofta mycket samarbete mellan olika företag, men Micronät ville att gör allting själva:

– Vi ville hålla nere kostnaden, framförallt för att göra det billigare för kunderna och samtidigt lära oss så mycket så möjligt själva, förklarar Jonas Hellström.

Micronät bygger nu ut nätet längs kustlinjen i Norrland, ett stort projekt som behöver flera medarbetare.

– Vi har hittills anställt tio personer under 2019 och vi är ute efter fler medarbetare. Vi försöker hitta all kompetens i Örnsköldsvik om vi kan. Planen är att vi ska anställa upp till 40 personer under 2019. Vi har byggprojekt i hela området mellan Gävle och Skellefteå, men vår plan att alla ska utgå härifrån Ö-vik – vi vill inte bygga några nya kontor.

Micronät installerar internet hos kunder året runt, berättar Joel Karlsson, marknadsansvarig.

– Det finns många som tror att en sådan här teknik inte fungerar när det blir snöstorm till exempel, men vädret påverkar inte alls vårt jobb.

Zandrah Karlsson och hennes familj har bott i Bjästa i cirka fyra år. Då fanns det inget bredband i området och alla körde på ADSL eller 4G. Hon är en av kunderna som har valt att skaffa internet via Micronät istället för att ha fiber.

– Vi fick erbjudande om att ansluta oss, det var några säljare här i området och försökte värva folk. Men när vi funderade över vår ekonomi och hur mycket vi ska betala så funkade det inte riktigt.

– Min mamma tipsade oss om en luftburen internet-annons som hon sett. Det var mycket billigare installationsavgift jämfört med att få bredband. Plus att med bredband ska de då komma hit och gräva upp vårt tomt också. Nu blev det istället färdigt samma dag och vi kunde börja använda nätet på en gång.

Micronät

Vd: Jonas Hellström

Verksamhet: Nätägare och operatör till luftburet internet

Antal anställda: 35, men ska bli fler

Grundat: 2014

Omsättning: 40 miljoner kronor.