Norrtåg inför ny prismodell - har du bra framförhållning blir resan billigare: "Vi har lyssnat på våra kunder"

Från och med 1 juli kommer en ny prismodell introduceras på Norrtågs trafik. Detta kommer i förstahand beröra sträckorna mellan Luleå - Kiruna, Luleå - Umeå och Sundsvall - Storlien. På sikt kommer all Norrtågs trafik använda denna modell.

Efter att Norrtågs operatör Vy gjort en kundundersökning blev det uppenbart att resenärerna önskade rörligare priser för de som bokar i förväg.

– Nu slopar vi den gamla modellen med fasta priser. Vi har lyssnat på våra kunder och valt att införa en ny prismodell som innebär att om du bokar din biljett i god tid kan du få din biljett för ett billigare pris, säger Christer Berglund.

– Men det innebär också att sträckor som är populära med mycket resenärer inte kommer skilja så mycket i pris oavsett när du bokar. Det kommer däremot aldrig bli dyrare än ordinarie pris, tillägger han.

Under våren har prismodellen testats på sträckan mellan Luleå - Kiruna med goda resultat. Norrtåg fick totalt åtta procent fler resenärer under den här perioden, och väljer nu att prova den på all trafik.

– För att kunna hantera denna förändring på bästa sätt kommer vi införa prismodellen steg för steg. Så småningom kommer den även börja gälla på sträckan mellan Sundsvall - Umeå. Utöver detta kan jag tillägga att vi har gjort en ordinarie prisändring på just resan mellan Örnsköldsvik - Umeå, där priset blivit billigare än var det varit tidigare, säger Berglund.

– Vi vill att så många som möjligt ska vilja välja det miljövänliga resealternativet som Norrtåg är.