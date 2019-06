My Ehlin – Sveriges nästa stora musikalartist: "Men jag har aldrig varit någon teaterapa"

Salongsdörrarna till Nolan öppnas. Publiken strömmar in och bänkar sig för att se årets Musical Highlights, en föreställning av och med Kulturskolans musikalgrupper Magma och Impuls.

Sakta dämpas sorlet och ljuset släcks. Föreställningen är igång. Fart och fläkt, lite rök, häftigt ljusspel och massor av sång och dansnummer. Publiken både sjunger med och applådera entusiastiskt.

En av årets gästartister är My Ehlin, tidigare medlem i musikalgruppen Impuls som numera bor i Stockholm och utbildar sig till musikalartist.

Sedan My var liten har hon velat hålla på med musik och stå på scen. Tidigt började hon också dansa i Kulturskolans kvällsgrupper.

Efter Geneskolans musikprofil följde tre år på musikestet med sång som första instrument. Redan när hon gick i åttan började hon ta sånglektioner.

– Jag såg dansen mer som en hobby och tänkte att skulle jag behöva välja så skulle det bli musiken.

Som femtonåring kom hon med i Kulturskolans nystartade musikalgrupp, den som några år senare fick namnet Impuls.

– Jag minns att jag såg några musikalnummer som de framförde och tyckte det såg så roligt ut. Det blev snabbt mitt största intresse, att stå på scen och sjunga och dansa helt enkelt.

– Det tog ett tag men så småningom kände jag att jag hittat min väg. Det är det här jag vill hålla på med och om man har kunskapen så varför inte försöka.

Sång och dans har My alltså hållit på med i många år, men med teaterkunskaperna var det en annan sak. Det är också i skådespeleriet hon utvecklats mest sedan hon började på SMU. Där fick de verkligen börja från grunden.

– Jag har aldrig varit någon teaterapa. Vi fick några teaterlektioner genom musikalgruppen, väldigt grundläggande och inte speciellt djupdykande när det gäller skådespelartekniker.

– Det är otroligt när man börjar förstå att skådespeleri är så stort, så mycket mer än att bara lära sig en text.

– Jag har fått lära mig att gestalta en annan person eller en annan sinnesstämning än min egen. Det är ett riktigt researcharbete, en stor och lång process. Häftigt.

Att lyckas ta sig in på SMU är inte lätt. Antagningsförfarandet sker med auditions och när My sökte till skolan togs bara en fjärdedel av de sökande in. Skolan Base23 är en privat skola vilket också innebär att den är avgiftsbelagd, det kostar drygt 70 000 kronor per läsår. Utbildningen är CSN-berättigad vilket innebär att det också finns möjlighet att söka ut ökat studielån för att finansiera skolavgiften.

– För att söka måste man ha godkända betyg från gymnasiet i övrigt är det auditions som gäller, över två dagar. Jag tror att vi var ett hundratal som gjorde auditions 2017 och de var 24 som började i min klass när hösten kom. Det kändes kul att jag lyckades.

Vad är det som är så roligt med just musikal?

– Jag har alltid tyckt om att berätta historier. När jag var mindre var min dröm att bli artist, typ popartist. Men senare upptäckte jag att det inte var så mycket pop jag lyssnade på utan istället på musikalmusik, just för att den musiken berättar historier.

– Det är väldigt väldigt roligt men också väldigt svårt. Det ligger så mycket tekniker bakom allt. Det är dansteknik, sångteknik och skådespelarteknik. Sedan är det upp till var och en hur man jobbar med dem och hur man finslipar allt.

Du hade sång som första instrument på gymnasiet. Har sången utvecklats ännu mer under de här två åren?

_ Jaaa, det har den verkligen gjort. Jag känner mig starkare rent sångmässigt. Jag är mer säker på vad jag gör med min röst och hur den fungerar. Hur det känns när det låter bra och hur det känns när det inte låter bra. Mitt gehör har blivit mycket bättre och jag har utökat mitt register, hittar både högre och lägre toner och orkar hålla ut tonerna mer.

– Jag har även lärt mig mer om musikteater. Hur man gör en sång intressant att lyssna på så att man hör texten.

Finns det något du skulle gjort annorlunda hemma i Ö-vik om du vetat det du vet idag?

– Det första jag tänker på när du ställer frågan är att öva mer, både på sången och dansen.

– Även om dansen är den disciplin jag tror att jag var starkast i så är ändå tekniken så, så viktig. Eleverna kanske tycker att teknikövningar är tråkiga men då måste lärarna försöka förklara varför den viktig, och varför olika moment ska göras på ett visst sätt.

– Det första året på SMU var det oerhört mycket teknik, med mycket basövningar. Jag vet att jag tänkte att det här kan jag, jag har dansat balett sedan jag var åtta år. Idag förstår jag hur viktiga de är. Jag har blivit fysiskt mycket starkare och att jag förstår min kropp mycket bättre.

Vilken är din favoritmusikal?

– Wicked är nog min favorit. Men just nu är jag inne på en ny musikal "Mean girls" som hade premiär i april 2018. Men jag gillar "Legally Blond" också.

Var ser du dig själv om tio år?

– Om tio år, då är jag förhoppningsvis en stor musikalartist med en full karriär igång. Antingen i Sverige eller utomlands.

Personligt: My Ehlin

Ålder: 21 år

Bor: Inneboende hos en familj i Danderyd

Familj: Pappa Leif, mamma Marinette och lillasyster Lisa i Örnsköldsvik.

Gör: Har precis avslutat andra året på Stockholms Musikalartist utbildning vid skolan Base 23.