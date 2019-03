Musikmakarna får hedersomnämnande av regeringen: "Det största vi har varit med om"

När Ulla Sjöström grundade Musikmakarna för 21 år sedan kunde hon inte drömma om att utbildningen skulle få ett hedersomnämnande i regeringens musikexportpris.

– Det känns otroligt roligt och det är en väldig bekräftelse att få det från regeringen. Det här är en bekräftelse på att vi har bidragit till det svenska musikundret på ett positivt sätt under de här åren, säger rektor Ulla Sjöström.

– Som utbildning är det de största vi har varit med om. Det är en stor ära och heder för oss alla på Musikmakarna, säger rektor Ulla Sjöström.

Musikexportpriset instiftades 1997 av Sveriges regering och delas ut till någon som har varit framgångsrik i den svenska musikexporten under det föregående året. Under onsdagseftermiddagen delades priset ut till kompositören och låtskrivaren Ludwig Göransson av utrikeshandelsminister Ann Linde (S).

Hedersomnämnandet Musikmakarna fått delas ut för insatser av särskild betydelse för svensk musiks internationalisering och har tidigare vunnits av bland andra Spotify och Ten Music Group.

– Jag blev helt skakis då jag såg vilka som tidigare har fått priset, säger Ulla Sjöström.

I motiveringen står det att "De senaste åren har svensk och internationell musikbransch vallfärdat till Örnsköldsvik. Under parollen ”It all starts with a great song”, har en utbildning på orten närt morgondagens låtskrivarstjärnor under 20 år och skapat sig ett välförtjänt rykte som plantskola för unika talanger."

Med hedersomnämnandet säger Ulla att de blir sporrade att fortsätta och bidra till återväxten av Svenska låtskrivare och musikproducenter - med fokus på jämställdhet.

– Vi har ett stort ansvar men också en fantastisk möjlighet på skolan att vara ett föredöme i de frågorna, säger hon.

– Det roligaste med allt är att få jobba med eleverna och få följa de här unga talangerna på vägen i deras begåvning och drömmar.

Ulla Sjöström fanns på plats under prisceremonin på Utrikesdepartementet tillsammans med tio nuvarande och före detta elever under prisutdelningen. Än har Ulla ingen plan på hur utbildningen ska fira hedersomnämnandet men någon typ av firande kommer det att bli lovar hon.

– Jag hoppas att många Örnsköldsviksbor kommun känner att det här är bra och att vi kan vara stolta tillsammans för det här hedersomnämnandet, säger hon.

Musikmakarnas motivering:

"De senaste åren har svensk och internationell musikbransch vallfärdat till Örnsköldsvik. Under parollen ”It all starts with a great song”, har en utbildning på orten närt morgondagens låtskrivarstjärnor under 20 år och skapat sig ett välförtjänt rykte som plantskola för unika talanger. Här har hitmakare som LÉON, Agrin Rahmani, Joy & Linnea Deb, SKOTT, SHY Martin & SHY Nodi med många fler fått de verktyg de behövde i sin låda för en lysande musikskaparkarriär.

Ett oförtröttligt arbete lett av eldsjälar som brinner för musik, och rektorn Ulla Sjöström som aldrig kompromissat med sin vision, har gett Sverige inte bara sin första låtskrivarutbildning, utan också stora internationella musikframgångar. Skolan har inte bara lyft en hel yrkeskategori till oanade höjder utan även gjort en stor insats för jämställdheten i svensk musikbransch."