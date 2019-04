Mad Kings släpper singel och spelar den live inför SM-publiken i Globen: "Det känns häftigt – och lite surrealistiskt"

De tre i Mad Kings är sångaren Christian Holmström och basisten Markus Lidén, båda med rötterna i västerbottniska Norsjö, samt gitarristen Jesper Jakobson från Örnsköldsvik.

Efter att tidigare har samarbetat med bolaget Warner Music står bandet sedan sensommaren 2018 på egna ben. Skriver sin musik och gör allt studiojobb själva med inspelning, produktion och annat.

Ett beslut som återspeglas i bandnamnet. Tre killar med den smått galna viljan att vara kungar över sitt eget öde i den tuffa musikbranschen, bland storbolag och andra starka krafter.

Det här är en låt vi haft väldigt länge och vi har spelat den live några gånger.

Beslutet att stå på egna ben har starkt bidragit till att Mad Kings den här fredagen, 26 april, nu kan släppa just "Fucking Kidding Me" som sin tredje singel.

– Det här är en låt vi haft väldigt länge och vi har spelat den live några gånger. Den har gett oss möten och öppnat dörrar, men den har aldrig släppts. Varje gång det kommit till kritan har skivbolaget velat vänta till det perfekta tillfället, förklarar Jesper Jakobson.

Men det tillfället har aldrig kommit.

När tillfället att spela i Globen dök upp kände vi att det var rätt läge att trycka på knappen.

– Låten har blivit vår "precious", vår baby, så det känns jätteroligt att vi nu kan släppa den. I dag är vi ju våra egna och kan bestämma själva. När tillfället att spela i Globen dök upp kände vi att det var rätt läge att trycka på knappen.

Det var arrangörerna av SM-finalerna i innebandy som kontaktade Mad Kings med frågan om de ville spela i samband med finalspelet i Globen i morgon, lördag.

– Vi ska spela i periodpauserna, och vår sångare Christian Holmström ska sjunga nationalsången.

Hur känns det att få spela inför ett förhoppningsvis fullsatt Globen?

– Det känns kul, såklart. Och det har nog inte sjunkit in ännu, säger Jesper Jakobson med ett skratt.

– Vi ska ju stå mitt på planen och spela. Det känns jättebra att vara en del i ett så här stort officiellt sammanhang, det blir ett kvitto att ta med sig.

Att få spela i Globen är ju ett erkännande, och en chans för oss att få spela inför många människor.

Tidigare har bandet bara gjort en spelning – i Luleå i januari i år inför folk från bokningsbranschen.

– Att få spela i Globen är ju ett erkännande, och en chans för oss att få spela inför många människor. Just Globen har ju också ett sådan symboliskt värde som arena. Det har nog varit lite av en dröm att få spela där, säger Jesper Jakobson.

– Jag har ju själv varit där och sett Justin Timberlake och U2, så det här känns häftigt. Och samtidigt lite surrealistiskt.

Fotnot:

Bandets tidigare singlar, We Fight och jullåten All We Need, finns tillgängliga på streamingtjänster som Spotify, Apple Music, Youtube Music och Tidal.