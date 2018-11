Krönika av Kurt-Göran Öberg: "Drömmar bär vi alla på..."

Men tack och lov det finns drömmar när vi sover sött på kudden. Då blir allt ”förverkligat”, även det mest bisarra och outförbara situationer och händelser blir under nattens timmar för många av oss behagliga upplevelser. Då realiseras miljonvinsterna, resor och förhoppningar på löpande band. Men fictionen tar tvärt slut när klockradion drar igång med skrålig musik, och välbefinnandet rinner ut över huvudkudden, vardagen kallar…

De så kallade ”experter” som dyker upp för att erbjuda sig att tyda våra drömmar och problem, har i veckopress och specialmagasin dussintals annonser om hur de kan (om vi dyrt betalar) tolka våra sömnupplevelser.

Mindre trevliga nattövningar där skräcken och kallsvetten fuktar våra sängkläder är den fasansfulla ångest då mardrömmarna får oss att vakna upp mitt i mörkret. Nattmaror som ansätter oss har vi allesammans drabbats av i olika skeenden i livet. Som barn jagades vi av sagornas hemska väsen. I vuxenlivet, där skräckfilmer och fantasiromaner varvas med krigets verkliga fasor i teveapparaterna, laddas vårt undermedvetna med intryck som attackerar och oroar oss då vi sussat in på kudden.

Det klassiska som de flesta känner igen är hur vi blir jagade och kutar för brinnande livet men kommer ingenvart. Just som det hemska som jagar oss skall infånga oss vaknar vi och inser att det bara var en dröm. Just i detta ögonblick minns vi drömmen, men ofta slumrar vi in igen och allt faller mer eller mindre bort i glömskan.

Vetenskapen tvistar, men jag hittade en mening som jag fastnade för. ”Drömmar fungerar ungefär som ’träning’ för riktiga situationer.”

Kurt-Göran Öberg Näraskribent