Konfirmation i Anundsjö kyrka

I Anundsjö kyrka hölls 26 maj konfirmationsmässa. Under höst och vårterminerna har 19 ungdomar haft konfirmationsundervisning en gång i veckan. Tillsammans med skolan har eleverna under elevens val kunnat välja att gå på konfirmandundervisning. Under året har också två veckoslutsläger genomförts i Solberg.