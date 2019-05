Hans Hedbergs unika jätteskulptur säljs för 800 000 kronor – namninsamling i Ö-vik: "Den får inte gå oss ur händerna"

Körsbärsskulpturen skapades av Hans Hedberg år 1993 i hans ateljé i Biot, Frankrike. Den finns bara i ett enda exemplar i den största storleken; körsbärens format och Hans Hedbergs mästerliga glasyr gör dem unika.

Konstverket köptes av en privat konstsamlare i Skåne vid mitten av 1990-talet och placerades i ett pyramidformat glashus på ägarens privata egendom. I dag är det konstsamlarens barn som ärvt skulpturen – och som förvarar den i ett förråd.

– Vi skulle verkligen vilja se körsbären på hemmaplan igen. Körsbären är den ultimata pärlan i Hans Hedbergs konstnärskap, ungefär som ”Mona Lisa” i Leonardo da Vincis oeuvre, säger Per Grimell.

Per Grimell, som hittade körsbären och är initiativtagare till Körsbärsuppropet, har tillsammans med Bengt Ferm arbetat aktivt under en tid med att samla in namn. Genom inlägg i sociala medier och uppsökande verksamhet har engagemanget vuxit och människor från hela Sverige har lagt till sina namn på listan.

Arbetet har resulterat i en lista med över 1000 namnunderskrifter – ett smått unikt kulturupprop för att rädda körsbären och kunna visa upp dem för världen på hemmaplan.

– De är värda ett bättre öde än att stå i ett förråd, säger Per Grimell i uppropet.

Under fredagen lämnade en delegation från föreningen Hans Hedbergs Vänner över uppropet inklusive namninsamling till kommunalråd Per Nylén.

– Jag är väldigt förtjust i Hans Hedberg, han var en fantastisk konstnär, och jag blev väldigt glad till exempel när Sjöborren fick en plats här i Ö-vik efter att ha stått undanskymd, säger Per Nylén.

– Samtidigt är det här på två sätt – vi kan inte säga att vi vill ha alla verk av Hans Hedberg hit, vi vill ju dela med oss av konstnärskapet. Men man kan heller inte undgå att vissa konstverk är mer speciella än andra, och jättekörsbären är ju unika i sitt slag.

Den nuvarande ägaren kan tänka sig att sälja körsbären för 800 000 kronor.

– Det ligger ungefär i den prisklass som Örnsköldsviks kommun och Nätterlundfonden lägger på en offentlig skulptur varje år, säger Per Grimell i uppropet.

– 600 000 kronor kostade Mats Olofgörs konstverk på Trysunda som Nätterlundfonden bekostade och 600 000 kronor var prislappen för Monica Goras konstnärliga utsmyckning på Själevadsskolan år 2017. Samma år bekostade kommunen Linnea Jörpelands skulptur för 400 000 kronor på Domsjöskolan.

Nätterlundfonden har en årlig avkastning på omkring 800 000 kronor som ska gå till konstinköp i Nätradalen och Örnsköldsviks kommun äskar varje år 750 000 kronor till offentlig konstnärlig gestaltning, men har inga beslut om enprocentsregeln.

– Vanligtvis är det några få tjänstemän inom kommunen som föreslår vilka offentliga konstverk som ska köpas in till Örnsköldsvik. Men den här gången kommer förslaget från kommunmedborgarna själva i ett unikt demokratiskt upprop, säger Per Grimell i uppropet.

– Körsbären är en blivande turistmagnet skapade av stadens internationellt sett störste konstnär.

Bukowskis har värderat körsbärens marknadsvärde år 2017 till mellan 300 000-500 000 kronor i utgångspris, men på auktion kan prissumman bli högre. Ett mellanstort körsbär klubbades på Uppsala auktionskammare för 565 000 kronor.

Körsbärsuppropet föreslår att körsbärsskulpturen skulle kunna placeras i Hans Hedberg Museum i Arken, i ett eventuellt framtida kulturhus eller kanske någonstans i Nätra. Om Nätterlundfonden skulle finansiera skulpturen måste konstverket enligt reglerna placeras i Nätradalen.

Flera kulturpersoner, föreningar och konstnärer stöttar skrivelsen. Bland annat förra kultur och fritidschefen Siv Sandberg, museiprofilen Arne Söderström, Hans Hedbergs änka Charlotte Hedberg, Åke Hultman, Margareta Sjödin, Hans Hedbergs Vänner, Nätra församlingsråd, Nätra hembygdsförening och Köpmanholmens samhällsförening.