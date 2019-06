Fullsatt på Trehörningsjö camping när husbilsklubben kommer på besök: "De kommer från hela Sverige"

Ett 30-tal husbilar har intagit Trehörninsgjö camping och stugby. Anledningen är att Bürstner husbilsklubb är ute på sin årliga Norrlandsträff.

Större delen av medlemmarna rullade in under fredagen men några tjuvstartade och kom redan tidigare under veckan.

– Vi söker upp den här typen av platser. I morgon åker vi buss till älgfarmen i Bjurholm och äter älggryta och kollar på de små liven. På kvällen blir det gemensam middag och underhållning av ett lokalt band, säger Torsten Lindberg från Umeå som är husbilsklubbens ordförande.

Klubben har i dagsläget strax under 400 medlemmar runt hela Sverige och varje år arrangeras ett antal träffar.

– Det är en träff på våren med teknik och en på hösten då vi har klubbmästerskap. Sen har vi spontanträffar som den här Norrlandsträffen. Men Norrlandsträffen har funnits med i de senaste tio åren så den är inte så spontan längre, säger han med ett skratt.

Årets Norrlandsträff slog rekord med 31 husbilar.

– Det är absolut den största träffen i Norrland. Intresset är stort. En del kommer anmäla sig till nästa års träff när vi åker hem på söndag. Vi säger alltid att nu är det sista året. Men innan man är skild är det alltid någon som tycker att vi ska prova igen. Vi spånade lite och tänkte att Kerstins udde var intressant eftersom de kommit igång igen.

– Det är väldigt rent och fräscht trots gamla byggnader. Det är ingen i vår klubb som tycker det är något fel här. Platsen är väldigt fin och de gör ett jättefint jobb här. Det är inte omöjligt att vi kommer hit igen. De är otroligt gästvänliga de här damerna.

Damerna i fråga är Erica Hansdotter, Catarina och Sara Lindkvist som tillsammans driver Kerstins udde och campingen som de tog över förra året.

– Det är jätteroligt att de vill komma hit. Alla fantastiska människor är så glada och trevliga. Det känns jättebra att få börja säsongen såhär och sedan avsluta säsongen med Polarklubben som också fyller campingen, säger Catarina Lindkvist.

– De kommer från hela Sverige. Än hur mycket pengar vi skulle lägga på marknadsföring skulle vi inte nå så många som nu. Man vill ge dem en bra känsla när de åker härifrån, säger Erica Hansdotter.

Jobbet att få ordning på campingen har varit slitsamt och tidskrävande. Kerstins udde jobbar de fortfarande med för att återställa till sin forna glans.

Att få börja säsongen starkt med en fullsatt helg är belöningen för allt slit.

– Man håller på hela dagen och kämpar, fixar och donar. När gästerna kommer och är glada och tacksamma får man en sån härlig känsla i kroppen. Det här gör att allt är värt, säger Erica Hansdotter.