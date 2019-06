Fortfarande inget svar från kommunen om företagsparken: "Inte unikt – kö med ärenden som stockat sig"

Vi berättade häromdagen om Johan Thomasson, som bland annat driver företaget Indra Invest i Umeå. Han vill bygga en företagspark i Örnsköldsvik. Han skickade den 3 maj en förfrågan till kommunen om det finns en lämplig tomt för ändamålet.

Han har fortfarande inte fått svar. Eller någon form av respons över huvud taget.

– Jag tycker att dom skulle kunna svara snart, sa Johan Thomasson till Allehanda.

Av den offentliga handlingen att döma hamnade hans mejl hos Vanja Östman, chef på tillväxtavdelningen.

Vi lyckades inte nå henne per telefon, men via kommundirektören Magnus Haglund svarade hon under fredagen på några frågor på mejl.

Här är frågorna och Vanja Östmans svar.

Hur snabbt kan en företagare som vill etablera sig här förvänta sig få svar på en fråga till kommunen?

– Vår ambition är att företagaren ska få en första kontakt skyndsamt. Sedan kan det ta lite längre tid för det slutgiltiga svaret då det förmodligen är ett antal saker som vi måste undersöka.

Vad är skyndsamt i er värld?

– Jag anser att alla som kontaktar oss helst ska få en första kontakt påföljande vardag.

Är det här ärendet unikt eller har ni ett problem med service och bemötande?

– Det är tyvärr inte unikt då det på grund av hög arbetsbelastning har blivit en kö med ärenden som har stockat sig. Jag skulle dock inte dra slutsatsen att det finns ett problem med service och bemötande. Jag hoppas att företagarna känner sig väl omhändertagna när de får en handläggare.

Kan man tänka sig att Johan Thomassons ärende blir snabbehandlat i och med att det tagit sån tid?

– Jag kommer att kolla upp var hans ärende ligger på måndag men kan inte lova någon snabbehandling. Det handlar tex om vi kan tillmötesgå hans önskemål eller inte.

Är det en bra ordning när en specifik fråga om industrimark hanteras av tillväxtavdelningen? Är det inte vettigare att den går till bygg- och miljö?

– Ägandet av kommunens mark och fastigheter ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde och är sedan omorganisationen 2011 placerad på kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning på mark och exploateringsenheten.