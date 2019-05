Förslag att privatisera personlig assistans – 150 av Ö-viks kommuns anställda skulle beröras

Den kommunala ekonomin är om inte i kris, så i alla fall väldigt hårt ansträngd. Budgeten för i år – plus 84 miljoner – som lades i november sprack per omgående. Den senaste prognosen säger nu plus 20.

Samtliga nämnder och förvaltningar har fått order om återhållsamhet, och som vi berättat tidigare har bland annat möjligheten för äldre att gå ned i arbetstid slopats.

Samtidigt jobbas det för fullt med en budget för 2020, som ska antas av kommunfullmäktige i juni. Och långtidsprognoserna säger att det blir ännu tuffare de kommande åren.

Nämnderna/förvaltningarna är därför beordrade att lägga förslag på hur de kan minska utgifterna med två procent. Vilket möjligen inte ser så mycket ut, men med en budget på 3,5 miljarder innebär det en kostnadssänkning med 70 miljoner.

Ett av förslagen som är på väg upp på politikernas bord är en privatisering av personlig assistans.

Det kommer från välfärdsförvaltningen och ska redovisas för omsorgsnämnden nästa vecka.

Kommunen har ungefär 150 tillsvidare- och månadsanställda personliga assistenter, som skulle påverkas om förslaget blir verklighet. Budgeten för verksamheten är 127 miljoner.

Förslaget är inte officiellt, men har skickats ut i ett internt mejl som Allehanda tagit del av.

Där står:

"En av de föreslagna åtgärderna/.../är att utreda möjligheten att upphandla personlig assistans."

Detta säger också att det kommer fler sparförslag från förvaltningen till nämnden.

Det ska poängteras att omsorgsnämnden inte tar slutgiltigt beslut om sparförslagen vid mötet. Hur nämnden tänker sig nästa år får vi se först när budgetförslagen kommer upp.

Välfärdsförvaltningens chef Katarina Jensstad vill inte kommentera förslaget om att privatisera personlig assistans.

– Du får ge dig till tåls till efter nämndens möte, säger hon.