Evenemangsguide: Julmarknader, nattfotboll och vernissage – det händer i Ö-vik kommande vecka

FREDAG

• Sagostund Arkenbiblioteket

När: 30/11 kl. 10–10.30

Var: Arkenbiblioteket programrummet

Vad: Välkommen på sagostunds-avslutning i Arkenbibliotekets programrum! Ålder: 3-6 år. Drop in, ingen anmälan behövs.

Arrangör: Arkenbiblioteket

• Nattfotboll

När: 30/11 Kl. 21-00

Var: Fotbollshallen

Vad: Nu håller fotbollshallen öppet under fredagskvällar för ungdomar 13-25 år som vill spela fotboll. Det är gratis och vi har ledare på plats. Första gången är ledare från Goodsport (bl.a. Alexander Östlund) vara med och hålla i aktiviteten.

Arrangör: Fritidsenheten i samarbete med Goodsport.

LÖRDAG

• Local Shopping Day

När: 1/12 Kl. 10-16

Var: Örnsköldsviks stadskärna

Vad: En dag då den lokala handeln står i fokus. Evenemang i stadskärnan som ponnyridning, tävlingar, utställare och marknad.

Arrangör: Örnsköldsviks Allehanda, MittMedia.

• Julmarknad på Själevads Hembygdsgård

När: 1/12 Kl. 11-15

Var: Själevads Hembygdsgård

Vad: 30-tal utställare. Hembakt tunnbröd, gott fika, ge din önskelista till. Hälsa på Tomten och få paket, med mera.

Arrangör: Själevads hembygdsförening

• Julmarknad på museet

När: 1-2/12 Kl. 11-16

Var: Örnsköldsviks museum och konsthall

Vad: Traditionell Julmarknad på museet i en härlig miljö! Kom och träffa museets teatergrupp Nolavonda, tomtefar, tomtemor och alla tomtenissar!

Arrangör: Örnsköldsviks museum och konsthall, Ö-viks Hemslöjdsförening

• Nybergs 90-årsjubileum med Bengt Lindgren-vernissage

När: 1/12 Kl. 12-15

Var: Ting1

Vad: Nybergs 90-årsjubileum med vernissage på lördag mellan 12 och 15 i Ting1, dit allmänheten hälsas välkommen. I samma stund blir det också invigning av företagets nya kontorslokaler.

Arrangör: Nybergs

• Lördagsstunden Arkenbiblioteket

När: 1/12 kl. 12–12.30

Var: Arkenbiblioteket programrummet

Vad: Vintersånger under ledning av Cecilia Grönfelt. Sång på gång och sjung med gung. Familjeföreställning.

Arrangör: Arkenbiblioteket

• Innebandy Gullänget-Kroksta IBS - FBC Moröbacke

När: 1/12 kl. 14–16

Var: Skyttis Arena

Vad: Innebandy DIV.2 Herrar. Inträde: 30 kr.

Arrangör: Gullänget-Kroksta IBS

• Anna-Lottas Jul

När: 1/12 Kl. 16-17.30

Var: Folkan teater

Vad: - "Utan julturné blir det ingen riktig jul". Så är det fortfarande, säger Anna-Lotta Larsson som i år firar 25-års jubileum med ”Anna-Lottas Jul” runtom i landet. I samarbete med All For One GC under ledning av Erika Sjödin.

Arrangör: Örnsköldsviks Riksteaterförening

• Lions Luciakröning

När: 1/12 Kl. 17-18

Var: Örnsköldsviks kyrka

Vad: Luciakröning.

Arrangör: Svenska kyrkan

• Triakel Jubileums & Julkonsert

När: 1/12 Kl. 18-21

Var: Thuleteatern

Vad: Triakel är en musikgrupp från Östersund med sättningen sång (Emma Härdelin), fiol (Kjell-Erik Eriksson) och tramporgel (Janne Strömstedt). Gruppen spelar folkmusik och visor, ofta med ursprung från Hälsingland och Jämtland.

Arrangör: Örnsköldsviks folkmusikförening och Studieförbundet Bilda

• Headline Bluesband

När: 1/12 Kl. 19-23.55

Var: Blueskällaren, Brux

Vad: Headline Bluesband, vinnarna av Swedish Blueschallenge besöker Blueskällaren. De har fått möjligheten att komma ut i Europa med sitt fantastiska sväng och spela på de bästa ställena.

Arrangör: Örnsköldsviks Bluessällskap

SÖNDAG

• Julbasar

När: 2/12 Kl. 13-16

Var: Alfredshem-Sundåsens Scoutkår, Eriksgatan 7, Domsjö.

Vad: Hembakt bröd, kakor samt julgodis, lotterier, hemlig låda och kasta pil på kort, julgransförsäljning, försäljning av korv, glögg och kolbullar.

Arrangör: Alfredshem-Sundåsens Scoutkår

• Julbasar

När: 2/12 Kl. 9-15

Var: Svedjeholmens IF, Ahnlundsvägen 8.

Vad: Slipp julstressen och kom till Svedjeholmens populära Julbasar och köp hembakat fika inför julen. Köp en lott och vinn fina priser! Som tidigare år så spelar Svedjeholmens U8 sammandrag i ishallen tillsammans med andra lag från Övik.

Arrangör: Svedjeholmens IF

• Stämning i Advent

När: 2/12 Kl. 17-19 & 19.30-21.30

Var: Pingskyrkan

Vad: Kören Nota Bene inbjuder till Stämning i Advent (SIA) med två fantastiska gästartister David Lindgren och Emmi Christensson. David och Emmi, båda välkända från bland annat årets Melodifestival, samarbetar i några julkonserter.

Arrangör: Nota Bene

• Konsert - Joyvoice Örnsköldsvik

När: 2/12 Kl. 13-13.30

Var: Oskargallerian

Vad: Popkören Joyvoice Örnsköldsvik bjuder in till konsert i Oskarsgallerian i Örnsköldsvik under ledning av Sara Karlsson.

Arrangör: Sara K Music

MÅNDAG

• Konst och poesiutställning

När: 3, 5, 6/12 Kl. 15

Var: H1 Sliperiet

Vad: Utställning på H1 Sliperiet. Konst Wilda Flod. Text Dreamer.

Arrangör: H1 Sliperiet

TISDAG

• Messy Christmas

När: 4/12 Kl. 16.30-20

Var: Gullängets kyrka

Vad: Kom och ha roligt och ät tillsammans. Öppet för alla åldrar och hela familjen!

Arrangör: Svenska kyrkan

• Textil-Tisdag

När: 4/12 Kl. 18-20

Var: Örnsköldsviks museum & konsthall

Vad: Textil-Tisdag är ett tillfälle för inspirerande träffar över ett handarbete. Ta med eget material eller fynda bland vårt. Personal finns på plats. Gratis. Jämna veckor är det stickning och varannan ojämn vecka spinna eller brodera.

Arrangör: Örnsköldsviks museum & konsthall

ONSDAG

• Vänstay

När: 5/12 Kl. 17-18

Var: Sörlidenskolan

Vad: Välkommen till Vänstay. Vi bjuder på fika. El Sistema finns till för alla barn på Sörliden- och Själevadskolan i sång- dans- slagverk och orkester.

Arrangör: El Sistema Örnsköldsvik

TORSDAG

• Dans till Serenad

När: 5/12 Kl. 18-21

Var: Folkets hus Gnistan

Vad: Dans till Serenad.

Arrangör: Folkets hus Gnistan, PRO, ABF

• Att vara man

När: 6/12 Kl. 18.30-20.30

Var: Medborgarskolan (Viktoriaesplanaden 8

Vad: Att vara man - kvällsevent för män om att vara man. Den här kvällen bjuder vi in alla män att kliva in i sin fulla potential. Vi som håller i denna kväll heter Thomas och Nick. Vi känner båda att detta är ett ämne som är viktigt att lyfta, belysa och titta på både för oss själva som individer och världen.

Arrangör: Den Moderna Gentlemannen

• Finlands självständighetsfirande

När: 6/12 Kl. 18.30-20

Var: Örnsköldsviks församlingshem

Vad: inlands självständighetsfirande. Carola Sjölind Westin och Niklas Jansson. Servering.

Arrangör: Svenska kyrkan