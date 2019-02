Evenemangsguide: Bröllopsmässa, Martin Schibbye och samisk marknad – det här händer i Ö-vik kommande vecka

Skicka gärna in dina tips till oss.

FREDAG

• Kulturskaparna hyllar Beppe Wolgers

När: 15/2 Kl. 10-14.30

Var: Örnsköldsviks folkhögskola

Vad: Kommer ni på fredag får ni kliva in i Beppes värld, så som vi ser den. Ni är så hjärtinnerligt välkomna. Vi bjuder på en hel ”godisbutik av Beppegrejer”

Arrangör: Kulturskaparna

• Sagostund

När: 15/2 kl. 10–10.45 & 13–13.45

Var: Arkenbibliotekets Programrum

Vad: Ålder: 3-6 år. Det är gratis att vara med och ingen anmälan behövs!

Arrangör: Arkenbiblioteket

• Vardagsrummet Live - med jam

När: 15/2 kl. 18.30–21.30

Var: Vardagsrummet, Lasarettsgatan 9C, 891 33 Örnsköldsvik

Vad: Välkommen till vår "Live"-kvällar - fulla av sjudande, levande musik! Kvällen inleds med en kortare konsert med Svängbönorna! Efter det är det öppet för vem som helst, amatör eller proffs, att plocka upp ett instrument och ta upp en sång! Avslappnad miljö som passar ung som gammal!

Arrangör: Vardagsrummet i Örnsköldsvik i samarbete med Bilda

• Teaterspegelns fars "Otroligt het"

När: 15/2 kl. 19–21.15

Var: Gnistans Folkets Hus, Gullänget

Arrangör: Teaterspegeln

• Jazz på Bruksgården

När: 15/2 kl. 20–22.30

Var: Bruksgården, Blueskällar´n

Vad: En av vårt lands mest välkända jazzmusiker och kompositörer, Georg Riedel, besöker Perdido med "Secret Songs". I bandet som består av vårt lands främsta jazzmusiker spelar Georgs fina musik. Georg är själv med och berättar om musiken och troligen inhopp på bas i någon låt. Se även www.perdido.se

Arrangör: Perdido Jazz & Blues Club

LÖRDAG

• Samisk marknad

När: 16/2 Kl. 10-16

Var: Örnsköldsviks museum och konsthall

Vad: Orrestaare Samien Sibrie (Örnsköldsviks sameförening) firar 20 år med sin samiska marknad.

Arrangör: Örnsköldsviks museum och konsthall

• Fest & Bröllopsmässan

När: 16/2 Kl. 11-15

Var: Veckefjärdens GC

Vad: Här får ni tips råd och inspiration för att lyckas med er stora dag. Det senaste från kända designers och märken kommer visas på mingel visningen klockan 12.00 samt 14.00. Biljetter löser ni på plats Entrépris: 100 kr.

Arrangör: Örnsköldsviks Stora Fest och Bröllopsmässa

• Lördagsstunden Arkenbiblioteket

När: 16/2 kl. 12–12.30

Var: Arkenbiblioteket programrummet

Vad: Mr Zethino trollar för och med barnen. Familjeföreställning.

Arrangör: Arkenbiblioteket

• Poesihörnan

När: 16/2 kl. 12–13

Var: Arkenbiblioteket

Vad: Vi lyssnar på och läser poesi, eget material eller andras.

Arrangör: Poesihörnan

• Nätraskidan

När: 16/2 kl. 11–15

Var: Skidspåret i Bredånger (Köpmanholmen)

Vad: Årets upplaga av Nätraskidan vid Köpmanholmens skidspår. Kl 11.00 går första start. Priser till alla deltagande barn och ungdomar. Anmälan via idrottonline eller mail, mer info på vår hemsida https://idrottonline.se/NatraSK-Skidor Vi säljer fika och gulaschsoppa i serveringen Välkomna!

Arrangör: Nätra SK

• Teaterspegelns fars "Otroligt het"

När: 16/2 kl. 15–17.15 & 19.30–21.45

Var: Gnistans Folkets Hus, Gullänget

Arrangör: Teaterspegeln

SÖNDAG

• Teaterspegelns fars "Otroligt het"

När: 17/2 kl. 17–19.15

Var: Gnistans Folkets Hus, Gullänget

Arrangör: Teaterspegeln

• Föreläsning: Konsten att kommunicera så att alla förstår

När: 17/2 Kl. 18-21

Var: Folkan teater

Vad: Robert Blooms föreläsningar präglas av en direkthet och samtidigt stor ödmjukhet. Han delar personliga kommunikationshändelser från sin egen familj som garanterat får alla att tänka till, alla! Pris 380 kr. Inklusive kaffe och macka.

Arrangör: Mary Me

MÅNDAG

• Filmkväll

När: 18/2 kl. 19–21

Var: Valhalla, Drömme 413, Sidensjö

Vad: Filmen Not knowing who you are is a Beautiful source of surprises. Drömme är nog den enda platsen i Nolaskogs där filmen visas. Huvudrollsinnehavaren Erik Sterner har koppling till bygden. Kvällen startar med fika och sedan visas filmen

Arrangör: Drömme IOGT-NTO och Drömmebygdens intresseförening

TISDAG

• Föreläsning om cannabis

När: 19/2 kl. 18.30–20

Var: Kom in, Fabriksgatan 10

Vad: "Ska samhället lägga sig i när folk använder narkotika?" Lyssna till Peter Moilanen, projektledare för Prevent Don't Promote, som tar upp den aktuella samhällsdebatten om legalisering av cannabis och fakta om narkotikans skadeeffekter. Fritt inträde. Välkommen!

Arrangör: IOGT-NTO, NBV

• Krubb&Klokhet

När: 19/2 kl. 11.30–13

Var: OffCoff, Lasarettsgatan 25B

Vad: Lunchföreläsningsserien som fyller på magen, hjärnan och ditt kontaktnät. Dagens tema: Inkludera mera Föreläsare: Camilla Rodin och Soledad Englund. Evenemanget startar med gemensam sopplunch, 85kr (swish). Anmälan före 18 februari kl17.00 till info@offcoff.nu ALLA är välkomna!

Arrangör: OffCoff

ONSDAG

• Teater: Uppvaktningen

När: 20/2 Kl. 19-20.30

Var: Örnsköldsviks Folkhögskola.

Vad: Teaterlinjen vid Örnsköldsviks Folkhögskola presenterar "Uppvaktningen" av Michael Druker, ett komiskt relationsdrama i två akter.

Arrangör: Örnsköldsviks Folkhögskola

TORSDAG

• Föreläsning: Martin Schibbye och kampen för det fria ordet

När: 21/2 kl. 13–15

Var: Pingstkyrkan

Vad: Martin Schibbye, Utrikeskorrespondent och chefredaktör för reportagesajten Blankspot, satt 438 dagar i fängelse i Etiopien. Vid föreläsningen berättar han dels om fängelsetiden och reportagejobbet men också om sin pågående reportageresa i Nils Holgerssons fotspår.

Arrangör: ÖSU - Örnsköldsviks senioruniversitet

• Aretha Franklin - memorial konsert

När: 21/2 kl. 19–20.30

Var: Nya parken, Örnsköldsvik

Vad: Karin Öberg och MarShay Neely gestaltar Aretha Franklin i en unik in memorian-konsert. De backas upp av Övik big band under ledning av Jonas Öberg, Missa inte detta!

Arrangör: Övik Big Band