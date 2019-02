Brolle till Ö-vik – tolkar barndomsidolerna: "Publiken kan vänta sig en berg och dalbana"

Artisten Brolle, eller Kjell Junior Wallmark som han egentligen heter, är född och uppvuxen i Inbyn utanför Boden. Musikkarriären tog rasande fart 2001 när han upptäcktes i Kanal 5:s talangjakt Popstars, kort därefter släpptes hans debutsingel "Playing with fire".

Musiken kom in tidigt i hans liv och rockikonerna Elvis, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis "The Killer" kom att bli hans stora barndomsidoler.

– Jag tjuvlyssnade på min pappas skivor och sedan dess har jag lyssnat oavkortat på dem, säger Brolle.

Han fortsätter:

– Även om jag också har lyssnat på populärmusik så har de tre musikikonerna har alltid funnits kvar och varit en stor inspirationskälla för mig och min musik.

Föreställningen han tar med sig till Fjällräven center på fredag är en arenaturné från showen, Elvis, Cash, The Killer & Me, som spelades under hösten och vintern 2017 på Göta Lejon i Stockholm. Föreställningen har blivit hyllad av recensenter och setts av tusentals människor.

– Det är en fantastiskt föreställning som jag tycker att man måste se om man gillar rock'n roll helt enkelt, säger Brolle.

Brolle beskriver den 90 minuter långa showen som en fartfylld historielektion i musikens tecken genom 50-, 60- och 70-talet.

–Publiken kan vänta sig en berg och dalbana mellan skratt och tårar, säger han.

– Föreställningen bygger på fakta, det är en kväll i musikhistoria och jag hoppas att man kan lära sig någonting.

Det är inte första gången Brolle besöker Örnsköldsvik och han har gjort flera spelningar i arenan tidigare.

– Det är en jättemysig stad, arenan är fantastisk, publiken är alltid bra, jag ser fram emot att komma dit, säger han.

Showen på fredag är den nionde i raden av fjorton i turnén.

– Jag har lika roligt när jag gör den nu som när den började, det är en väldigt varierande föreställning. Vi har snart gjort showen i två år, snart är det dags att stänga boken och låta showen vila ett tag, säger Brolle.

Efter turnéavslut i början på mars tänkte Brolle utnyttja tiden till annat än musik i två månader innan nästa turné drar igång.

– Jag och min tjej håller på att öppna upp en vildmarksbutik i Skellefteåhamn, det är roligt med ett litet annorlunda sidoprojekt.