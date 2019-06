Bakgårdsblues i Övik vill bli ett återkommande evenemang – se alla bilderna från festivalen

De 500 biljetterna sålde snabbt slut. På den lilla bakgården vankades fest. Partytält, en och annan öl och massor av musik blev starten på denna nya tradition. Bakgården det handlar om ligger på Skolgatan 10. Det är en av de fyra privata platser som nu ingår i satsningen ”Ta plats i Övik City” som leds av Örnsköldsviks kommun, Fastighetsägarna Mittnord, Cesam och Världsklass Örnsköldsvik.

Mikael Bergström från Örnsköldsviks Bluessällskap fyllde i:

– Vi har arrangerat i tio år och det kändes som att det var dags för något i större skala.

Publiken jublade. Einar Härdin tillhörde den.

– Det här är fantastiskt, det är helt klart en av sommarens höjdpunkter, sa han.

Karin Sigefelt och Berith Sjödin hade samma inställning. De hade köpt biljetter redan i februari och kunde inte annat än konstatera att de gjort rätt.

– Det här är toppen. Det är ett jättefint initiativ och på det är det dessutom härligt väder, sa Karin Sigefelt.

Under kvällen spelade band som Bottleneck John, Övik Allstar Bluesband, Erika Baier and the Business och Mats Ronander.

Bildextra: