Sensuell lördagsjazz och en schlager på Café UH

Folk kommer och går. En del stannar längre och de riktigt inbitna blir kvar tiden ut.

Åtskilliga gånger har Maria Bervelius gästat UH. Då gäller det att förnya sig, utan att tappa taget i det gamla. Folk ska känna igen sig, men också få en del överraskningar. Föga överraskande inledde trion med ”All of me”, där Maria fick spela ut hela sitt register av sensualism. Det fick hon även i gladjazzlåtarna ”I can’t give you anything but love” och ”Dancing cheek to cheek”. Det är inte för inte som Maria Bervelius fått epitetet Örnsköldsviks Ella Fitzgerald. En jazzstjärna måste kunna leva ut sina känslor för att det ska kännas äkta.

Det var nog en del gäster som satte kaffet i vrångstrupen då Maria Bervelius sjöng ”Killing me softly”, som på svenska är ”Sången han sjöng var min egen”. Den var på svensktoppen 1973 med Lill Lindfors.

Jazzkompassen vreds tillbaks då trion avslutade lördagsjazzen med ”Route 66”. Ett explosivt trumsolo av Kenneth Nordwall var det sista som hände innan Maria Bervelius tackade publiken och önskade oss en trevlig fortsättning på helgen.

Den 15 december kommer Jonas Öberg trio och spelar juljazz. Pricka redan nu in det i kalendern.

Kjell Larsson Näraskribent