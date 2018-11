Katja Ottosson: Om du ger en kassako den näring den behöver så kommer den aldrig behöva lämna din hage

Nu ska jag berätta en saga. Det var en gång en ko. Vi kan kalla henne ”kassakon”. Kassakon gick dag ut och dag in i samma hage och gjorde sitt allra bästa för att behaga bonden. Där i hagen kände sig kassakon alltid ensam och utanför. Precis som Ferdinand. Ni vet, han som också var av kreaturssläkte men av ett annat kön. Han som bara ville lukta på blommorna under sin ek. Han var också avvikande och kände att han inte passade in.

Kassakon var en annorlunda sorts ko. Hon hade en förmåga som bonden ville mjölka allt hen kunde ur. Mjölkspannet var liksom alltid så fullt det kunde vara. Men så fort det ena spannet blivit fyllt så satte bonden dit ett nytt för att mjölka kassakon på ännu lite till. Kassakon blev tröttare och tröttare och bad bonden om nåd. Bonden svarade att hen inte kunde ge henne nåd ty då skulle de andra kossorna i hagen kanske behöva nödslaktas. Hur mycket mjölk än kassakon producerade så var det aldrig tillräckligt. Aldrig.

Tiden gick.

Tick tack.

Klirr i kassan.

Sakteliga så insåg kassakon att hon måste fly för att överleva. Annars skulle livet mjölkas ur henne. Hon insåg att för att få känna sig fri så var hon tvungen att lämna. Hon lät berätta för bonden om sina planer på att försöka rädda sitt eget liv. Hon berättade också att hon av hela sitt ko-hjärta önskade bonden en god tillväxt i produktionen och att hon önskade hen allt gott. En dag tog kassakon språnget ut ur hagen och bad till gud att hon skulle klara av att stå på sina egna ben.

Då började jakten.

Kassakon skulle slaktas. Om inte kassakon levererade sin mjölk till bonden så skulle hon inte få leverera alls. Ett jaktlag sattes samman och en dag blev kassakon varse vad som var i görningen. Hon skulle skadeskjutas. Det var tacken för lång och trogen tjänst.

Hur den här sagan slutar vet ingen. Vad hände med kassakon? Jag vet inte. Det återstår att se. Men det jag vet är att om du har en kassako i ditt stall så vårda den ömt och ge den syre och omsorg. Lyssna. Ta in. Förstå. Det ligger i kassakons natur att vilja vara trogen och göra allt perfekt. Det är en egenskap man som bonde ska ta tillvara på och känna tillit inför. Om du ger en kassako den näring den behöver så kommer den aldrig behöva lämna din hage för sin egen överlevnad skull. Och istället för att skicka ett jaktlag efter kassakon så lägg den energin på de kompetenta, vackra och fantastiska kor du har kvar i hagen.

PS. ”Kassakon” heter egentligen något annat.

Toppen

Hairstuff, vad ni gör det bra! Att som frisör få gå på ett så fint arrangerat evenemang i sin egen hemstad är få förunnat. Tack för att ni ordnar och för att ni finns.

Botten

Att näsor läggs i blöt. Ibland (oftast) är det bra och tycka till. Men man bör lära sig skillnad mellan när det är befogat att uttala sig och inte i frågor som man faktiskt inte har med att göra.

Katja Ottosson