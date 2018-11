Hbtq-fokus under Regnbågsveckan: "Vi vill bidra till en öppen och fördomsfri kommun"

Regnbågsveckan har arrangerats i Örnsköldsvik sedan år 2006. Och redan året innan hölls en regnbågsmässa.

När veckan inleds nu på måndag, 19 november, är budskapet tydligt.

– Alla ska kunna känna sig välkomna här i vår kommun. Vi hoppas nå många, inte minst de unga, med vårt program, säger Ann-Sofie Mattebo.

– Men vi har också satsat på att ha en bredd i att nå ut till många målgrupper. Det tycker jag att vi har lyckats bättre med i år än tidigare.

Den här veckan är en kraftsamling för att lyfta de här frågorna.

I stort sett alla de kommunala förvaltningarna har bidragit till veckans programpunkter. Andra aktörer är Svenska kyrkan, Studieförbundet Sensus, hbtq-nätverket Paletten, regionens ungdomsmottagning och Örnsköldsviks hemslöjdsförening.

Ann-Sofie Mattebo är särskilt nöjd med att man i år kan erbjuda så många bra föreläsningar.

– Den här veckan är en kraftsamling för att lyfta de här frågorna. Men arbetet med hbtq-frågor pågår hela året, det är viktigt att påpeka.

Ser du Regnbågsveckan som en fortbildning för folk i hbtq-frågor – eller en möjlighet till manifestation och fest?

– Förra året hade vi mer av manifestation och mindre av bildning. Kanske kan det bli mer fest nästa år igen, i samband med Prideparaden – eller till nästa års Regnbågsvecka.

Anchela Signell är personalspecialist på kommunledningsförvaltningen och jobbar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

– Regnbågsveckan hålls för att uppmärksamma allas lika värde och att vi i kommunen står för öppenhet och tolerans. Hbtq-frågorna är det centrala i veckans arrangemang, att alla människor ska få vara sig själva och älska den de vill älska, säger hon.

Är det något under veckan du är speciellt intresserad av?

– Vår egen föreläsning får jag väl säga då, den som kommunledningskontoret ordnat. Det är Claes Schmidt och hans "Från man till människa", där han blandar fakta och humor på ett underhållande sätt.

Just den föreläsningen ges i en kortare version på måndag kväll, och sedan i en längre version på tisdag förmiddag.

– Jag har hört honom förut, han är fantastisk och en inspiratör. Det känns jätteroligt att han är med på Regnbågsveckan, säger Anchela Signell.

Ann-Sofie Mattsson hoppas kunna gå på det mesta som veckan bjuder.

– Jag ska absolut gå på "Från man till människa" och "Med rätten att gå i rosa högklackade skor" – ja, helst alla föreläsningar. Sedan vill jag också gå på söndagens regnbågsmässa och utställningarna under veckan.

– Glädjeteaterns föreställning här i Kronan på fredag känns också självklar. Det här känns så roligt, jag är så taggad inför den här veckan, säger hon.

Det här händer under Regnbågsveckan, 19-25 november:

Måndag 19 nov - lördag 24 nov:

► Tipspromenad och regnbågs-pin. Gå tipspromenad med temat hbtq-historia, tillverka din egen regnbågs-pin (Arkenbibliotekets ungdomsavdelning)

Måndag 19 nov:

► Från man till människa. Inspirationsföreläsning med Claes Schmidt om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss (stadshuset Kronan, Kempesalen, kl 18:30-20:30).

Tisdag 20 nov - fredag 23 nov:

► Utställningar ur ett queerperspektiv. Ulf Edberg och Diana Berntsdotter håller visning (Örnsköldsviks museum & konsthall, kl 12:00).

Tisdag 20 nov:

► Från man till människa (kommunfullmäktigesalen, kl 8:30-12:00. Se måndag)

► Schlagermusikal, Glädjeteatern med schlagertema och budskap om allas lika värde (Sliperiet, kl 10:00 för grund- och gymnasiesärskolan, kl 13:00 för förtroendevalda och kommunanställda och kl 19:00 för alla intresserade).

► Handarbete för all världens kvinnor – i regnbågens tecken. Slöjdträffar för kvinnor från alla världens länder, med möjlighet till att slöjda och samtala kring allas lika värde, lika rättigheter och lika möjligheter (slöjdverkstaden i Sliperiet, kl 14:30-16:30. Drop-in).

► Folk, familj och fosterland. Föreläsning Bilan Osman, stiftelsen Expo, om extremhögerns antifeminism och hoten mot hbtq-rättigheter (Nolaskolans aula, kl 15:30-17:00. För alla ämneslärare, annan skolpersonal och kommunanställda).

► Fika med Paletten. Knyt kontakter med hbtq-nätverket Paletten i Örnsköldsvik (Sliperiets café, kl 17:30).

Onsdag 21 nov:

► Musikcafé med regnbågstema. (Café Kyrkbacken, kl 19:00-21:00).

Torsdag 22 nov:

► Med rätten att gå i rosa högklackade skor. Adrian Wahlström, 19 år, ger svar på frågor som "...hur är det att vara bög? ...är det tufft att vara sig själv i en liten stad? ...har du alltid kunnat vara dig själv?" (Konsertlokalen i Sliperiet, kl 18:30-19:30).

► Film: "Call Me by Your Name". En ung amerikansk-italienare blir förälskad i en amerikansk student som kommer för att studera och bo hos hans familj (Folkan Teater, kl 19:00. För medlemmar i Örnsköldsviks Filmstudio).

Fredag 23 nov:

► Glädjeteatern. Sång och musik på temat vänskap, tolerans, utanförskap och solidaritet (stadshuset Kronan, kl 9:30 och OffCoff på Lasarettsgatan 25 B, kl 10:15).

► Regnbågssagostund. (Arkenbiblioteket, kl 10:00. För 3-6 år).

► Regnbågen över gärdet. Christer Fällman, grundare av Regnbågens kooperativa hyresrättsförening, föreläser om om Europas första seniorboende för hbt-personer – homosexuella, bisexuella och transsexuella (Rosenbackens vård- och omsorgsboende, Själevad, kl 18:00-19:00).

Lördag 24 nov:

► Regnbågslördag i city. Cesam, Centrum i samverkan i Örnsköldsvik, bjuder in till en färgglad lördag.

► Lördagsstund: "Älskade familj". Ögonblicksteaterns bjuder på en föreställning där skådespelaren leker med gestaltning av olika familjekonstellationer (Arkenbiblioteket, kl 12:00. Från 4 år).

Söndag 25 nov:

► Regnbågsmässa. Med artisten Malcolm Chambers. Under mässan hålls en samling för barnen kring mångfald och allas lika värde (Örnsköldsviks kyrka, kl 11:00).

► Träff för regnbågsfamiljer. Efter regnbågsmässan i samband med fika och mingel (Församlingshemmet).

►►► Mer information om Regnbågsveckan hittar du här .