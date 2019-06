Resultat: OK Brantens träningsorientering

ORIENTERING

SVANÖ, OK Brantens träningsorientering 190625

Bana 1 Herrar: 1) Lukas Sjöberg, 19.26, 2) Tim Nordlund 33.48, 3) Hjalmar Bålhammar 34.21, 4) Ville Nordlund 35.36, 5) Johannes Bålhammar 36.00.

Bana 1 Damer: 1) Katarina Korén 19.11, 2) Märta Bålhammar 34.00.

Bana 2 Herrar: 1) Åke Bölenius 28.23, Bert Wiberg Deltagit.

Bana 2 Damer: 1) Linnea Sjöberg 34.59, 1) Wilma Karlsson 34.59, 3) Ritma Stauere 53.33.

Bana 3 Herrar: 1) Jan-Ivar Flodin Lugnviks IF, 33.07, 2) Per Törnqvist 56.00, 3) Sten Ericson 56.07.

Bana 3 Damer: 1) Marianne Nordin 53.38, 2) Yvonne Nordlöf 56.00, Anna-Karin Henriksson och Linda Lif Deltagit.

Bana 4 Herrar: 1) Stefan Gyllenberg Umeå OK, 30.51, 2) Andreas Lundholm Umeå OK, 33.29, 3) Göran Hällström OK Nipan, 38.12, 4) Lennart Wedin 38.24, 5) Hasse Åström 46.00, 6) Bo Åkerlund 46.26, 7) Thomas Larsson Lugnviks IF, 55.19, Magnus Sjöberg Deltagit.

Bana 4 Damer: 1) Monica Sjöberg 37.58, 2) Agnetha Fredriksson Kramfors-Alliansen, 40.13, 3) Kristine Åkerlund 42.44.